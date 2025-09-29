«الصحة» تدفع بـ34 سيارة إسعاف للتعامل مع حادث انقلاب أتوبيس بالمنيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 29 سبتمبر 2025 11:28 صباحاً -

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الدفع الفوري بـ34 سيارة إسعاف إلى موقع حادث انقلاب أتوبيس، وقع صباح اليوم الإثنين 29 سبتمبر 2025، على الطريق الصحراوي الشرقي بمركز بني مزار في محافظة المنيا، باتجاه القاهرة.

وأفادت الوزارة في تقرير أولي بإصابة 14 مواطنًا من ركاب الأتوبيس، حيث تم نقلهم إلى مستشفى سمالوط النموذجي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، كما أسفر الحادث عن وفاة 8 من ركاب الأتوبيس.

وأعربت وزارة الصحة عن خالص تعازيها لأسر المتوفين، داعية الله أن يتغمدهم برحمته، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.