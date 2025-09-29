هيئة الرعاية الصحية تُدشِّن أول وحدة متكاملة للتخاطب والتأهيل النفسي والتكامل الحسي بمحافظة جنوب سيناء

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 29 سبتمبر 2025 11:28 صباحاً -

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن تدشين أول وحدة متكاملة للتخاطب والتأهيل النفسي والتكامل الحسي بمحافظة جنوب سيناء، وذلك داخل مجمع الفيروز الطبي بمدينة طور سيناء، لتكون الأولى من نوعها داخل منشآت الهيئة بالمحافظة، والوحيدة على مستوى الجمهورية التي تضم أول غرفة تكامل حسي مجهزة في منشأة حكومية.

وأكدت الهيئة أن الوحدة الجديدة تقدم خدماتها للفئات العمرية كافة من الأطفال والكبار والأسر، وتشمل برامج داعمة للتواصل الأسري والإرشاد النفسي، بما يسهم في تعزيز قدرة المواطنين على التكيف والتعامل مع التحديات المختلفة.

ومن جانبه أشار الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، أن الوحدة صُممت وفق أعلى المعايير العالمية وبناءً على دراسات دقيقة لاحتياجات المجتمع المحلي بمحافظة جنوب سيناء، خاصة في المناطق النائية والبدوية، بما يضمن تخفيف الأعباء عن الأسر عبر توفير الخدمة داخل نطاق المحافظة بدلًا من الاضطرار للسفر لمسافات طويلة.

وأوضح رئيس الهيئة أن الوحدة قادرة على استيعاب نحو 250 جلسة علاجية وتأهيلية شهريًا، تغطي مجالات التخاطب، التقييم النفسي، العلاج السلوكي، والتأهيل الحسي، وهو ما يضمن تقديم خدمات شاملة للفئات المستهدفة بجودة تضاهي المراكز الطبية العالمية.

وفي هذا الإطار، أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن إنشاء هذه الوحدة المتكاملة يمثل نموذجًا رائدًا يجسد رؤية الدولة المصرية في الاستثمار في الإنسان كركيزة أساسية للتنمية المستدامة، مشددًا على أن مثل هذه المبادرات تنعكس إيجابًا على جودة حياة المواطنين وتمنحهم فرصًا أفضل للاندماج المجتمعي.

وأضاف: إطلاق الوحدة بجنوب سيناء هو خطوة استراتيجية تمهد لتعميم التجربة بمحافظات المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، لافتًا إلى أن الهيئة تسعى من خلال هذه التوسع في حزم الخدمات المقدمة تحت مظلة التأمين الصحي الشامل إلى ترسيخ مفهوم الرعاية الصحية المتكاملة وضمان وصول الخدمات النوعية إلى كل المواطنين، لاسيما في المناطق النائية والبدوية، بما يرسخ مبادئ العدالة والتكافؤ في الحصول على الخدمات الصحية.