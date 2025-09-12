ضبط سيدة إدعت عملها بلجنة للبحث عن الأثار بالمنوفية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 12 سبتمبر 2025 06:32 مساءً -

بالنسبة لما تم تداوله بأحد الحسابات بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء صاحبة الحساب عملها داخل لجان للبحث عن الآثار بالمنوفية زاعمةً قيام الحراسة المرافقة من رجال الشرطة بالإتفاق مع بعض الأشخاص وتبليغهم بما يتم بأعمال الحفر.

بالفحص تبين أن المذكورة "لها معلومات جنائية" ، دأبت على التقدم بطلب للجهات المختصة لإجراء حفائر علمية بقطعة الأرض ملكها بمركز أشمون بالمنوفية "على غير الحقيقة" والتشهير بأعضاء اللجنة والإساءة لسمعتهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى بقصد التربح من أرضها .. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالها لإدعائها الكاذب .