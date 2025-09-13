صندوق مكافحة الإدمان يقدم خدمات علاجية لـ 99662 مريض إدمان "جديد ومتابعة" مجانا خلال 8 أشهر

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 13 سبتمبر 2025 01:32 مساءً -

نشر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي انفوجراف ، تضمن مجهودات الخط الساخن للصندوق "16023"، حيث تم تقديم الخدمات العلاجية خلال النصف الأول من عام 2025 لعدد 99662 مريضا "جديد ومتابعة" .

وتنوعت الخدمات ما بين مكالمات للمتابعة والمشورة والعلاج والتأهيل والدمج المجتمعي، حيث إن الخدمات العلاجية تقدم للمرضى مجاناً وفى سرية تامة ووفقا للمعايير الدولية، وبلغت نسبة المستفيدين الذكور من هذه الخدمات 96 % بينما بلغت نسبة الإناث 4%، حيث تردد المرضى على المراكز العلاجية التابعة للصندوق والشريكة مع الخط الساخن وعددها 34 مركز بـ 19 محافظة حتى الآن.

ووفقا لتحليل بيانات المستفيدين من الخدمات العلاجية خلال أول 8 أشهر من عام 2025، فإن أكثر المواد المخدرة انتشاراً المخدرات الاصطناعية " كريستال ماث ،الاستروكس والفودو والبودر والشابو" ثم الحشيش والهيروين والترامادول، والتعاطي المتعدد، "تعاطي أكثر من مادة مخدرة" وبالنسبة لمصادر الاتصالات، جاء فى مقدمة المتصلين بالخط الساخن "16023" المريض نفسه بنسبة 35% يليه الأم 13% والأشقاء "أخ 14% ،أخت 12% "،مما يدل على تزايد الثقة في خدمات الخط الساخن من قبل المرضى وأسرهم.