وزير قطاع الأعمال العام يلتقي محافظ البحيرة في مستهل زيارته لشركة مصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا بكفر الدوار

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 13 سبتمبر 2025 02:28 مساءً -

في إطار جولاته الميدانية لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات التطوير بالشركات التابعة، التقى المهندس محمد شيمي ، وزير قطاع الأعمال العام، صباح اليوم، الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، في مستهل زيارته لشركة مصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا بكفر الدوار.

في بداية اللقاء، رحبت الدكتورة المحافظ بالسيد الوزير، كما تم استعراض عدد من الموضوعات محل الاهتمام المشترك ومتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التي تنفذها الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام داخل محافظة البحيرة، خاصة في مجال الغزل والنسيج، ومن بينها مشروع التطوير الشامل لشركة مصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا بكفر الدوار، وتوسعات شركة مصر للحرير الصناعي. كما تم التطرق إلى المشروعات التي نفذتها شركات المقاولات التابعة مؤخراً بالمحافظة، ومنها كوبري "دسونس أم دينار" الذي أنجزته شركة النصر العامة للمقاولات (حسن محمد علام).

وأكد المهندس محمد شيمي أن شركة مصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا تمثل أحد أهم قلاع صناعة الغزل والنسيج في مصر، وتشهد تطويرا شاملا يأتي في إطار المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، الذي تتبناه وزارة قطاع الأعمال العام وتنفذه الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، موضحا أن المشروع يستهدف تعظيم القيمة المضافة للقطن المصري واستعادة الريادة المصرية عالميا في صناعة الغزل والنسيج، وتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق العالمية.

وأضاف الوزير أن المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج يشمل تحديث شامل للبنية التحتية والمصانع والآلات، وإدخال أحدث التكنولوجيات العالمية، ورفع كفاءة العاملين بالتدريب المستمر، بما يضمن زيادة الطاقة الإنتاجية وتحسين الجودة وفتح آفاق جديدة للتصدير، مشيدا بالتعاون والتنسيق القائم مع محافظة البحيرة، ومؤكدا الحرص على تعزيز التكامل بين الأدوار التنفيذية في المحافظات والشركات التابعة لقطاع الأعمال العام بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل مستدامة.

من جانبها، أكدت الدكتورة جاكلين عازر، حرص المحافظة على تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لمشروعات التطوير الصناعي والاستثماري في نطاقها، مشيرة إلى أن تطوير شركة مصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا يعد مشروعاً استراتيجياً يعود بالنفع على الاقتصاد المحلي والوطني، ويدعم توجه الدولة نحو تعميق التصنيع وزيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي.

وأوضحت أن المحافظة تسعى لخلق بيئة استثمارية جاذبة للمشروعات القومية الكبرى، بما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، مشيرة إلى أن شركة "مصر للغزل والنسيج" تُعد نموذجًا رائدًا في تعزيز التصنيع المحلي، وزيادة التصدير، وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة.