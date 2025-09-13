الداخلية تنظم المؤتمر الـ 11 لمسئولي حقوق الإنسان بوزارات الداخلية العربية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 13 سبتمبر 2025 04:32 مساءً - فى إطار إهتمام وزارة الداخلية بإعلاء قيم ومفاهيم حقوق الإنسان فى المجالات الأمنية المختلفة وفقاً لمحددات "الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021 – 2026" التى تفضل السيد رئيس الجمهورية بإطلاقها..وفى ضوء تطوير آفاق التعاون والتنسيق مع الدول العربية.. إستضافت "وزارة الداخلية المصرية" المؤتمر الحادى عشر للمسئولين عن حقوق الإنسان فى وزارات الداخلية العربية بمدينة الغردقة خلال يومى (9 ، 10 سبتمبر 2025م) ، وقد شارك فى المؤتمر ممثلين عن وزارات الداخلية بدول (المغرب – الإمارات العربية المتحدة – مملكة البحرين – الجمهورية الجزائرية – المملكة العربية السعودية – الجمهورية العربية السورية – جمهورية العراق – سلطنة عمان – قطر – الكويت – فلسطين – الجمهورية الإسلامية الموريتانية – اليمن) وأيضاً وفود عن (البرلمان العربى – المعهد الدولى للعدالة وسيادة القانون – جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية – الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان – إدارة حقوق الإنسان بجامعة الدول العربية – لجنة الميثاق العربى لحقوق الإنسان – مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان – مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة – الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل "فرونتكس") .. فضلاً عن ممثلى الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.

ناقش المؤتمر عدداً من الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال، من بينها (نتائج تطبيق توصيات المؤتمر العاشر للمسئولين عن حقوق الإنسان فى وزارات الداخلية العربية – تجارب وزارات الداخلية العربية فى مجال حقوق الإنسان - مشروع خطة مرحلية أولى لتنفيذ "الإستراتيجية العربية لتعزيز حقوق الإنسان فى العمل الأمنى" – آليات التنسيق والتعاون بين أجهزة الشرطة والمنظمات الوطنية والإقليمية والدولية العاملة فى مجال حقوق الإنسان – رؤية لتطوير إدارات حقوق الإنسان بوزارات الداخلية العربية فى العصر الرقمى).

يأتى تنظيم وزارة الداخلية المصرية للمؤتمر المشار إليه للسنة الرابعة على التوالى فى إطار إهتمام الوزارة بتنفيذ سياسة أمنية عصرية تعلى من شأن حقوق الإنسان وفقاً لرؤية متطورة بما يعد ركيزة أساية لتطوير الأداء الأمنى وضمان التوازن بين حفظ الأمن وصون الحقوق والحريات.