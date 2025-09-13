الداخلية تضيط طرفي مشاجرة داخل محطة وقود بالشرقية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 13 سبتمبر 2025 04:32 مساءً - فى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام أحد الأشخاص بفض مشاجرة بإستخدام خرطوم مياه داخل محطة وقود بالشرقية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 11 الجارى حدثت مشاجرة أمام أحد المقاهى داخل محطة الوقود بدائرة مركز شرطة أبو كبير بالشرقية وقيام أحد عمالها بإستخدام خرطوم مياه خاص بغسيل السيارات لفض المشاجرة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط طرفى المشاجرة ، طرف أول

(3 طلاب) طرف ثان (طالبان) ، وكذا ضبط (عامل محطة الوقود الظاهر بمقطع الفيديو) جميعهم مقيمين بدائرة المركز ، لحدوث مشادة كلامية بينهم تطورت إلى مشاجرة بالإيدى دون حدوث ثمة إصابات ، لخلافات على أولوية الجلوس داخل المقهى ، وبمواجهتهم تبادلوا الإتهامات فيما بينهم لذات السبب.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.