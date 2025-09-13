الزمالك متصدر الدوري بثلاثية في المصري

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 13 سبتمبر 2025 10:28 مساءً -

حقق فريق الزمالك فوزًا ثمينًا على المصرى البورسعيدى بنتيجة 3 - 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، على استاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

بهذه النتيجة يستعيد الزمالك صدارة جدول الدورى برصيد 13 نقطة من 6 مباريات، فيما فقد المصرى الصدارة وأصبح فى وصافة الجدول برصيد 11 نقطة حصدهم من 6 مباريات.

أحداث المباراة

وشهدت الربع ساعة الأولى من المباراة فرصا مهدرة من كلا الفريقين فى ظل بحث كل منهما عن تسجيل هدف التقدم، وأهدر الزمالك فرصتين خطيرتين، كما أهدر المصرى فرصتين محققتين.

واستمر بحث الفريقين عن هدف التقدم فى الربع ساعة الثانية من عمر اللقاء، وحصل البرازيلى خوان بيزيرا على البطاقة الصفراء بسبب التدخل بقوة على لاعب المصرى.

وفى الدقيقة 30 سجل عدى الدباغ أول أهدافه مع الزمالك فى شباك المصرى بعد صناعة من ناصر منسى.

بعدها هدأ إيقاع المباراة وسط محاولات من المصرى، وفى الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع مرر ناصر ماهر كرة عرضية كادت أن تسكن الشباك لولا تدخل كريم العراقى.

مع بداية الشوط الثانى حاول المصرى تسجيل هدف التعادل، وفى الدقيقة 60 أجرى البلجيكى يانيك فيريرا بتبديلين بخروج عدى الدباغ وأدم كايد ونزول عمرو ناصر وعبد الحميد معالى، فيما أجرى المصرى تبديلين بخروج محمود حمادة وأحمد عامر، ونزول موجيشا، وعمر الساعى.

وفى الدقيقة 64 سجل عمر جابر الهدف الثانى للزمالك بعد صناعة من البرازيلى خوان بيزيرا، وفى الدقيقة 80 خرج خوان بيزيرا وناصر ماهر ودخل أحمد حمدى وأحمد شريف.

واحتسب الحكم محمود ناجى ركلة جزاء للزمالك فى الدقيقة 85 بعد عرقلة محمد هاشم مدافع المصرى لعمرو ناصر مهاجم الزمالك، داخل منطقة الجزاء، واشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء فى وجه مدافع المصرى، وسجل عبد الله السعيد الهدف الثالث لفريقه فى الدقيقة 90 بعد تنفيذ ركلة الجزاء.

ودخل أحمد فتوح فى الدقيقة الثالثة من الوقت الضائع بدلاً من نبيل عماد دونجا.

تشكيل الفريقين

ويضم تشكيل الزمالك كلاً من.. حراسة المرمى : محمد صبحي، خط الدفاع: محمود بنتايج – حسام عبد المجيد - محمد إسماعيل – عمر جابر، خط الوسط : نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – ناصر ماهر، خط الهجوم : خوان بيزيرا – عدي الدباغ – آدم كايد.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، مهدي سليمان وصلاح مصدق وبارون أوشينج وأحمد فتوح وأحمد حمدي وعبد الحميد معالي وأحمد شريف وعمرو ناصر وناصر منسي.

وجاء تشكيل المصري لمباراة الزمالك كالتالي: حراسة المرمى : عصام ثروت، خط الدفاع: كريم العراقي - باهر المحمدي - محمد هاشم - عمرو سعداوي، خط الوسط: محمد مخلوف -محمود حمادة - عبد الرحيم دغموم - أحمد علي عامر ، خط الهجوم: منذر طمين - صلاح محسن.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمود حمدي وأحمد أيمن منصور وأحمد عيد وخالد صبحي وحسن علي وأحمد القرموطي وحسين فيصل وأحمد الساعي وموجيشا.