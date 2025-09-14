تعرف علي جدول أعمال اجتماع وزراء الخارجية بالقمة العربية الإسلامية فى الدوحة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 14 سبتمبر 2025 12:20 مساءً - تنشر " صوت الأمة " جدول أعمال اجتماع وزراء الخارجية التحضيري لـ القمة العربية الإسلامية الطارئة، الذي ينطلق في العاصمة القطرية الدوحة عند الساعة الثانية ظهر اليوم الأحد، لبحث تداعيات الهجوم الإسرائيلي على دولة قطر.

ويتضمن جدول الأعمال إلقاء عدد من الكلمات الافتتاحية، يستهلها رئيس الاجتماع الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر، تليها كلمة حسين إبراهيم طه، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، ثم كلمة أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية.

كما يشمل الاجتماع استعراض مشروع البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية الطارئة بشأن الهجوم الإسرائيلي على دولة قطر، ومناقشته تمهيدًا لاعتماده من القادة في الجلسة الرئيسية.

ومن المقرر أن تُرفع التوصيات والنتائج إلى القمة لاعتمادها رسميًا والتي من المقرر أن تعقد غدا الاثنين، في خطوة تعكس أهمية الاجتماع الوزاري في صياغة موقف عربي وإسلامي موحد إزاء التصعيد الإسرائيلي.

كما سيعقد مؤتمر صحفي غدا الاثنين في تمام الساعة ،عقب انتهاء القمة للإعلان عن البيان الختامى.