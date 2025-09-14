نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل ـ "السيسي: نوفر كل الدعم لتوطين صناعة البطاريات والطاقة الخضراء في مصر" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "السيسي: حريصون على توطين صناعة البطاريات وتعزيز إنتاج الطاقة الخضراء بالتعاون مع «سكاتك» و«صنجرو»"

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، تيرجيه بيلسكوج الرئيس التنفيذي لشركة «سكاتك» النرويجية، والسيد كو رينشيان، الرئيس والمؤسس لمجموعة «صنجرو» الصينية، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والمهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

◾ تصريحات الرئيس

أكد الرئيس السيسي خلال اللقاء على حرص الدولة المصرية على تعظيم التعاون مع الشركتين، مشددًا على أن مصر ماضية في خطتها لتوطين صناعة البطاريات وتطوير مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، بما يضمن إنتاجًا بجودة عالية، وتوفير المزيد من فرص العمل، ودعم مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة.

وأضاف سيادته أن الدولة عازمة على تذليل كافة العقبات أمام الاستثمارات الأجنبية، بما يتماشى مع رؤية مصر للتحول إلى دولة رائدة في إنتاج وتصدير الطاقة الخضراء بمنطقة شرق المتوسط.

◾ تصريحات «سكاتك»

من جانبه، استعرض الرئيس التنفيذي لشركة سكاتك حجم الاستثمارات الحالية التي تنفذها الشركة في مصر ضمن محور الطاقة ببرنامج "نُوَفِّي"، والتي تصل قيمتها إلى 3،6 مليار دولار، وتشمل مشروعات محطات طاقة شمسية ورياح، إضافة إلى مشروع مصر للهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء.

وأكد بيلسكوج أن مصر أصبحت نموذجًا ناجحًا في المنطقة لمشروعات الطاقة النظيفة.

◾ تصريحات «صنجرو»

في السياق ذاته، أوضح السيد كو رينشيان، رئيس مجموعة صنجرو، أن الشركة تبحث حاليًا التعاون مع مصر لإنشاء مصنع ضخم لإنتاج بطاريات تخزين الطاقة بسعة 10 جيجاوات سنويًا، مشيرًا إلى أن البنية التحتية المصرية المتطورة تمثل عامل جذب قوي لتوطين هذه الصناعة.

وأكد أن المجموعة مستعدة لتعزيز التعاون مع مصر لتصنيع مكونات الطاقة المتجددة بما يدعم التوجه المصري نحو الاعتماد على الطاقة النظيفة.

◾ تعاون ثلاثي واستراتيجية مصر للطاقة

وناقش اللقاء كذلك فرص التعاون الثلاثي بين الدولة المصرية والشركتين النرويجية والصينية، حيث أشاد الطرفان بالخطوات التي تتخذها الحكومة المصرية لتيسير الاستثمارات وتوفير مناخ جاذب للمشروعات الاستراتيجية في قطاع الطاقة.