المسلماني يستقبل محمود محيى الدين قبيل بدء صالون ماسبيرو الثقافي

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 14 سبتمبر 2025 04:32 مساءً - استقبل الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام الدكتور محمود محيي الدين قبيل بدء فعاليات صالون ماسبيرو الثقافي، ويعقد الصالون باستديو أحمد زويل بمبني الإذاعة والتلفزيون، ويشارك فيه نخبة من الإعلاميين والكتّاب ورؤساء التحرير.
ويحل الاقتصادي المصري الكبير الدكتور محمود محيي الدين ضيفاً علي صالون ماسبيرو الثقافي ويتحدث ضيف الصالون عن قضايا الاقتصاد والتنمية والنظام العالمي في زمن اللايقين.
عقب الكلمة يبدأ الحوار مع الحضور من كتّاب ورؤساء تحرير وإعلاميين وشخصيات عامة، ويدير الصالون الخبير الاقتصادي عبد الفتاح الجبالي رئيس مدينة الإنتاج الإعلامي.
وكان وزير الخارجية الدكتور بدر عبدالعاطي قد حل ضيفاً علي صالون ماسبيرو الثقافي في أولي ندواته ، حيث تحدث عن معالم السياسة الخارجية المصرية في عهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وقد شارك في تكريم نخبة من كبار نجوم ماسبيرو.. الأساتذة: فهمي عمر وسناء منصور وإيناس جوهر ونهال كمال، وقدم الصالون الإعلامي الكبير مسعد أبو ليلة.