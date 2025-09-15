البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية: عدوان إسرائيل على ⁧‫قطر‬⁩ يقوض فرص السلام

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 15 سبتمبر 2025 08:32 مساءً - صدر البيان الختامي للقمة العربية الاسلامية الطارئة بالدوحة اليوم الاثنين ، الذى أعرب عن الإدانة بأشد العبارات هجوم إسرائيل الجبان غير الشرعي على دولة قطر، وأن العدوان الغاشم من قبل إسرائيل على ⁧‫قطر‬⁩ يقوض أي فرص لتحقيق سلام بالمنطقة.

وأكد البيان على التضامن المطلق مع ⁧قطر‬⁩ والوقوف معها في ما تتخذه من خطوات للرد.

وأكد على دعم جهود الوسطاء ‫وهم مصر وقطر والولايات المتحدة لوقف العدوان بغزة. وأشاد البيان بموقف قطر الحضاري والحكيم في تعاملها مع الاعتداء الغادر.

وقد عقدت اليوم القمة العربية الاسلامية الطارئة في الدوحة بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى.