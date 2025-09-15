أمير قطر: القمة العربية الإسلامية الطارئة رسالة فى وجه إرهاب إسرائيل بحق المنطقة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 15 سبتمبر 2025 09:32 مساءً - أكد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أن القمة العربية الإسلامية الاستثنائية بالدوحة هي رسالة واضحة في وجه إرهاب الدولة الإسرائيلي بحق المنطقة.

وقال أمير قطر، في تصريح أوردته وكالة الأنباء القطرية: "القمة العربية الإسلامية الطارئة بالدوحة اليوم هي رسالة واضحة في وجه إرهاب الدولة الإسرائيلي بحق منطقتنا، وستسهم مخرجاتها بشكل فاعل في تكثيف عملنا المشترك وتنسيق مواقف وتدابير بلداننا، بما يوحد الكلمة والصف، مع شكرنا للأشقاء على تضامنهم مع دولة قطر وشعبها في هذا الهجوم الغادر".