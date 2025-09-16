طقس اليوم الثلاثاء: تحسن نسبي بالأحوال الجوية ونشاط رياح والعظمى بالقاهرة 33 درجة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 09:20 صباحاً - تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الثلاثاء 16 سبتمبر، تحسن نسبي في الأحوال الجوية وانخفاض طفيف في درجات الحرارة مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة على أغلب الأنحاء يسود طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر، حار رطب نهاراً على أغلب الأنحاء شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للحرارة رطب في أول الليل معتدل الحرارة في آخره .

وكشف الدكتور محمود شاهين مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد، أنه من المتوقع اليوم شبورة مائية من 9:4 صباحاً على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق المؤدية من والى السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء.

كما تظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى قد ينتج عنها أحياناً سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

ومتوقع أيضا ونشاط للرياح على بعض المناطق من شواطئ مطروح - العلمين - الاسكندرية ( مما يؤدى الى ارتفاع الأمواج من ( 1.5 :2.5) متر، واضطراب الملاحة البحرية على بعض المناطق من سواحل البحر الأحمر وخليج السويس وسرعة الرياح (60:40) كم/س وارتفاع الأمواج (3:2) متر.

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو التالي:

الطقس فى القاهرة

العظمى 33 درجة.

الصغرى 23 درجة.

الطقس فى الإسكندرية

العظمى 30 درجة.

الصغرى 23 درجة.

الطقس فى مطروح

العظمى 29 درجة.

الصغرى 22 درجة.

الطقس فى سوهاج

العظمى 35 درجة.

الصغرى 23 درجة.

الطقس فى قنا

العظمى 38 درجة.

الصغرى 25 درجة.

الطقس فى أسوان

العظمى 39 درجة.

الصغرى 27 درجة.