لليوم الثاني.. صرف مساعدات تكافل وكرامة للمستفيدين عن شهر سبتمبر 2025

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 10:16 صباحاً - تستمر وزارة التضامن الاجتماعى، اليوم، الثلاثاء، في صرف الدعم النقدي تحت مظلة «تكافل وكرامة» عن شهر سبتمبر لـ4.7 مليون أسرة، وذلك بقيمة تزيد على 4 مليارات جنيه.

وبدأ المستفيدون لليوم الثانى الصرف من خلال جميع ماكينات الصراف الألي المتاحة للبنوك المنتشرة علي مستوى الجمهورية، كما يمكنهم إجراء الدفع الإلكتروني، وجميع المعاملات الحكومية والمشتريات.

على جانب آخر، تتابع وزارة التضامن الاجتماعي عملية صرف المساعدات ببرنامج تكافل وكرامة، وهناك تنسيق مع المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي لمتابعة سير عمليات الصرف.