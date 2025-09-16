روبيو: نقدر دور القاهرة والدوحة.. ونقترب من اتفاق تعاون دفاعى مع قطر

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 12:32 مساءً - قال وزير الخارجية الأمريكى ماركو روبيو، اليوم الثلاثاء، إن قطر والولايات المتحدة على وشك الانتهاء من إكمال اتفاقية تعاون دفاعى معزز، وذلك بعد أن أثار الهجوم الإسرائيلى على قادة حماس فى قطر الأسبوع الماضى إدانة واسعة النطاق، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز.

وقال روبيو وفى تصريحات للصحفيين: سنطلب من قطر مواصلة القيام بدور الوساطة، معرباً عن تقدير أمريكا الكبير للدور البناء الذى تلعبه فى محاولة إنهاء الحرب.

وتابع قائلا: "من الواضح أن عليهم أن يقرروا ما إذا كانوا يريدون القيام بذلك بعد الأسبوع الماضى أم لا، لكننا نريد منهم أن يعرفوا أنه إذا كان هناك أى بلد فى العالم يمكنه المساعدة فى إنهاء هذا من خلال المفاوضات، فهى قطر".

وقبل مغادرته إسرائيل متجها إلى قطر، قال روبيو وفى مؤتمر صحفى مع رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو إنه يجب تفكيك حماس ككيان مسلح، متهما الحركة الفلسطينية بأنها تشكل تهديداً للسلم والأمن فى المنطقة.

وأكد روبيو أن واشنطن لا تزال متحالفة مع إسرائيل رغم حربها الإبادة الجماعية المستمرة على غزة، وقال إن حماس "تشجعت" باعتراف الغرب بدولة فلسطينية.

وقال روبيو، إنه يمهل "حماس" بضعة أيام فقط لقبول مقترح لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الإسرائيليين المحتجزين فى قطاع غزة.

وقال وزير الخارجية الأمريكي: "لم يعد لدينا شهور، ربما أيام أو أسابيع فقط، لذا فهذه لحظة مهمة وحاسمة". وأكد أن الخيار الأول لواشنطن هو إنهاء النزاع عبر تسوية تفاوضية، رغم المخاطر التى يفرضها تصعيد العمليات العسكرية فى قطاع غزة.

وأضاف "الأسوأ من الحرب هو حرب طويلة تستمر إلى ما لا نهاية.. فى مرحلة ما يجب أن ينتهى هذا، ويجب إضعاف حركة حماس، ونأمل أن يتحقق ذلك عبر التفاوض، لكن الوقت ينفد.