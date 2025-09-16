رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية تعاون بين اليونسكو ووزارة التعليم العالى

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 12:32 مساءً - شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال فعاليات إطلاق وتدشين الأكاديمية الدولية للعمارة والعمران، اليوم، بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، توقيع اتفاقية تعاون بين منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، بحضور عدد من الوزراء، ومحافظ القاهرة، و" ستيفانيا جيانيني"، مساعد المدير العام لمنظمة اليونسكو لقطاع التعليم، وعدد من السفراء، ورؤساء الجامعات المصرية والأجنبية، ورؤساء المراكز والهيئات البحثية والمؤسسات الشريكة، وممثلي منظمة اليونسكو.

ووقع اتفاقية التعاون "ستيفانيا جيانيني"، مساعد المدير العام لمنظمة اليونسكو لقطاع التعليم، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى تسهيل إقامة التعاون البحثي بين المؤسسات الوطنية وكراسي اليونسكو ذات الصلة؛ لتعزيز البحوث المشتركة والدراسات العليا في التخصصات ذات الصلة، وتشجيع تنقل الطلاب والمعلمين، ودعم إنتاج ونشر البحوث التطبيقية في مجالات الاهتمام المشترك (الحفاظ على التراث، والاستدامة البيئية، والابتكار التكنولوجي)، وكذا دعم التعلم والبحث وتبادل المعرفة في مجالات الهندسة المعمارية والتخطيط الحضري، والحفاظ على التراث والاستدامة والتقنيات الناشئة، إضافة إلى تعزيز التعاون الدولي والشبكات الأكاديمية، ولاسيما من خلال برنامج كراسي اليونسكو وشبكات اليونسكو الأخرى.

كما تهدف اتفاقية التعاون إلى تشجيع تطوير برامج الدراسات العليا المتخصصة وفرص التعلم مدى الحياة لتعزيز المهارات المهنية في مجالات: الهندسة المعمارية والتخطيط والتنمية الحضرية المستدامة، فضلاً عن دعم التكامل مع كراسي اليونسكو وشبكة UNITWIN ، من خلال تعزيز التعاون الأكاديمي الدولي، بما في ذلك إنشاء كرسي جديد لليونسكو في مصر، وتعزيز قدرات البحث والابتكار، وتعزيز المشاركة المؤسسية في معالجة التحديات العالمية، بما يتماشى مع أولويات اليونسكو، وكذا دعم تقدم التعليم المعماري والحضري من خلال تعزيز التعاون الأكاديمي الدولي؛ بهدف ربط مختلف التخصصات والاهتمامات في المجالات ذات الصلة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.

كما شهد رئيس الوزراء توقيع مذكرات تفاهم بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر وكل من: المدرسة الدولية للهندسة المعمارية في غرونوبل بفرنسا، وكلية الهندسة المعمارية بجامعة سابينزا في روما بايطاليا، ومعهد دراسات الاسكان والتنمية الحضرية، جامعة (إيراسموس روتردام بهولندا)، كل على حدة.

ووقع مذكرات التفاهم كل من الدكتور عمر الحسيني، رئيس اللجنة التحضيرية للأكاديمية الدولية للعمارة والعمران، مفوضا من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور "توماس شبيغلبرغر"، مدير المدرسة الدولية للهندسة المعمارية في غرونوبل، بفرنسا، والدكتور "ألفونسو إيبوليتو"، مدير البرامج بكلية الهندسة المعمارية، بجامعة سابيينزا بإيطاليا، والدكتور "أنطوني بوانادا-فوش"، رئيس المشروعات والشراكات بمعهد الدراسات الإسكان والتنمية الحضرية بجامعة إيراسموس روتردام بهولندا.

وتقدم مذكرات التفاهم إطارًا استراتيجيًا يتفق الطرفان بموجبه على التعاون؛ للمساهمة في تحقيق الأهداف المرجوة فيما يتعلق بالتعلم والأهداف التعليمية، وذلك من خلال تأسيس مركز تثقيفي محوري في مصر يمثل قوة دافعة؛ لإحداث نقلة نوعية في التعليم والتعلم المعماري والعمراني من خلال برامج دراسية مزدوجة، بهدف ربط مختلف التخصصات والاهتمامات في المجالات ذات الصلة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، وتعزيز التعاون المحلي، والدولي وإثراء سوق العمل في مجال العمارة، والتخطيط الحضري على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، من خلال توفير المهندسين المعماريين ومخططي المدن المؤهلين تأهيلا عالياً، ويستخدمون أحدث المعايير الدولية وتطوير مهارات وكفاءات المهنيين الحاليين (من خلال شهادات الدراسات العليا المتخصصة والمعتمدة دولياً).

كما تستهدف مذكرات التفاهم تحقيق مجموعة من الأهداف الخاصة بالبحث العلمي والتطبيقي، وذلك من خلال إنشاء شبكة بحثية بين الأكاديمية الدولية للعمارة والتخطيط العمراني، في المجالات ذات الاهتمام المشترك؛ بهدف تعزيز برامج الماجستير والدكتوراة، إضافة إلى تعزيز البحث التطبيقي مع الشركاء المحليين، والدوليين، ولا سيما في المجالات التي تُكل المجالات الرئيسية ذات الأهمية للأكاديمية الدولية للعمارة والتخطيط العمراني في مجالات (التراث - الاستدامة -التقنيات الجديدة).

وتسهم مذكرات التفاهم أيضا في الوصول لتحقيق عدد من الأهداف المتعلقة بالدراسات والاستشارات، وذلك من خلال إنشاء مركز متميز في الهندسة المعمارية والتخطيط العمراني، على أحدث طراز لدعم الحكومات والمؤسسات الوطنية في تنفيذ رؤاها في المجالات ذات الصلة، ولا سيما في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والدول الأفريقية، إلى جانب المشاركة ــ من خلال مجموعة خبراء وشركاء الهندسة المعمارية والتخطيط العمراني ــ في دراسات العديد من المشروعات التنموية والخدمية في العديد من المناطق.