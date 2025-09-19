اتحاد الكرة يلزم زيزو بحضور جلسة الإثنين المقبل للرد على شكوى الزمالك

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 19 سبتمبر 2025 02:28 مساءً - طالبت لجنة شئون اللاعبين باتحاد الكرة، أحمد مصطفى زيزو لاعب الأهلي بحضور جلسة الاثنين المقبل للاستماع لأقواله في شكوي ناديه السابق ضده، بعد تأجيل الجلسة أكثر من أسبوع بناء على طلب محاميه.

وتقدم الزمالك بشكوى إلى اتحاد الكرة، بشأن انتقال زيزو إلى صفوف الأهلي، حيث يتهم فيها اللاعب والنادي الأحمر بمخالفة اللوائح وأنه تفاوض في وقت كان اللاعب فيه متعاقدًا مع النادي الأبيض.

وطالب نادي الزمالك في شكواه بإيقاف اللاعب وتغريمه 20 مليون جنيه، بدعوى تغيبه عن التدريبات لفترة طويلة قبل رحيله، إضافةً إلى عدم سداده النسبة الخاصة بالإعلانات التجارية التي شارك فيها أثناء وجوده مع الفريق، بجانب اتهامه بالتفاوض مع الأهلي والتوقيع له خلال فترة سريان عقده، وهو ما اعتبره النادي مخالفة للوائح.

ويغيب زيزو عن الأهلي خلال الفترة الحالية بعد إصابته في مباراة إنبي بشد في العضلة الضامة من الدرجة الثانية التي تعرض لها خلال لقاء الفريق الأخير أمام إنبي الذي أنتهي بالتعادل الإيجابي 1-1 .