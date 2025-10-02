عاجل- الحكومة: التصرفات الإثيوبية الأحادية وراء اضطراب تدفقات النيل ومخاطر الفيضان

أحمد جودة - القاهرة - وزير الري: التصرفات الإثيوبية الأحادية وراء اضطراب تدفقات النيل ومخاطر الفيضان

خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن التصرفات الأحادية التي تتخذها إثيوبيا في إدارة مياه النيل تعد أحد الأسباب الرئيسية وراء الزيادة الكبيرة في كميات المياه المتدفقة حاليًا، والتي انعكست سلبًا على بعض دول حوض النيل، وفي مقدمتها السودان.

تحذيرات مصر المتكررة

أوضح وزير الري أن مصر حذرت مرارًا وتكرارًا من خطورة هذه التصرفات غير المنسقة، لما لها من تأثير مباشر على استقرار التدفقات المائية وإدارة فيضان النهر، مشددًا على أن أي تغييرات في منظومة المياه بالنيل يجب أن تكون محل تنسيق مشترك بين دول الحوض وفقًا للقانون الدولي.

الاستعدادات المصرية لمواجهة الفيضان

وأشار الوزير إلى أن وزارته اتخذت سلسلة من الإجراءات الاستباقية لمواجهة تداعيات الفيضان الحالي، حيث تم إخطار المحافظين بضرورة التنبيه على المتعدين على أراضي طرح النهر بسرعة الإخلاء، نظرًا لاحتمال تعرضها للغمر الكامل بالمياه خلال الفترة المقبلة.

رسالة واضحة من الحكومة

أكد وزير الري أن أراضي طرح النهر جزء لا يتجزأ من القطاع المائي للنيل، وأي تعديات عليها تعرض أصحابها للخطر، محذرًا في الوقت نفسه من أن استمرار التصرفات الإثيوبية الأحادية يهدد الأمن المائي والاستقرار الإقليمي لدول الحوض.