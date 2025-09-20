القومي للمرأة يهنئ علا الشافعي لتوليها رئاسة مجلس إدارة اليوم السابع

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 20 سبتمبر 2025 01:32 مساءً - أمل عمار: اختيار مستحق يعكس الثقة الكبيرة في قدرات المرأة المصرية وكفاءتها القيادية في إدارة المؤسسات الإعلامية الكبرى

يتقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة المستشارة أمل عمار، وجميع عضواته وأعضائه ونائبته، بخالص التهاني للكاتبة الصحفية المميزة علا الشافعي بمناسبة توليها منصب رئيس مجلس إدارة جريدة وموقع اليوم السابع الإخبارى خلفا للكاتب الصحفى أكرم القصاص.

وأشادت المستشارة أمل عمار بقرار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بتكليف الكاتبة الصحفية علا الشافعي بهذا المنصب، مؤكدة أن القرار يعكس إيمان الدولة ومؤسساتها بقدرات المرأة المصرية وكفاءتها القيادية في إدارة المؤسسات الإعلامية الكبرى.