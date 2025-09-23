معلومات الوزراء: 49 مليون طفل تحت 18 عاما بين 123.2 مليون نازح بنهاية 2024

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 12:22 مساءً - أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلاً جديداً تناول فيه أوضاع التعليم في ظل الحروب والنزاعات، مشيراً إلى أن السنوات الأخيرة شَهِدت سلسلةً من الصراعات هيمنت على المشهد العالمي بمستوى لم يشهده العالم منذ عقود، وبحلول عام 2025 دخلت الحروب في أوكرانيا وغزة والسودان عامها الثالث أو الرابع، وفشلت كل المحادثات بشأن السلام، كما شهد عام 2024 تصعيدًا خطيرًا للقتال في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، إضافة إلى تجدُّد الاشتباكات بين القوتين النوويتين الهند وباكستان في مايو 2025، واستمرار حركات التمرد في أفريقيا جنوب الصحراء، وتأجُّج الحرب الأهلية في ميانمار.

وأكد مركز المعلومات أنه وفقًا لمؤشر السلام العالمي لعام 2025، فقد بلغ عدد الصراعات النشطة حول العالم نحو 59 صراعًا، وهو الأعلى منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، موضحاً أن هذه النزعاتُ لم تترك آثارها على دول الصراع فحسب، بل امتدت تداعياتها لتصل إلى العالم بأسره، حيث خلَّفت خسائرَ بشريةً فادحة ومعاناةً إنسانيةً واسعة ودمارًا طال مقوّمات الحياة. وفي خضم هذا المشهد المأساوي، لم يكن التعليم -بوصفه حقًا إنسانيًّا أساسيًّا- بمنأى عن الضرر. فالأمر لا يقف عند حرمان الأطفال من التعلّم أثناء الصراع فحسب، بل تعداه إلى إرثًا ثقيلًا من الجهل والفقر يمتد لأجيال.

أوضح التحليل أن التعليم يُعَدُّ حجر الزاوية ومن أهم الركائز لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، فهو ليس مجرد هدف قائم بذاته (الهدف الرابع: التعليم الجيد) بل محفز وعامل تمكيني رئيسي لتحقيق جميع الأهداف الأخرى، وعلى المستوى الاقتصادي، يُسهم التعليم في خلق قوى عاملة ماهرة ومدربة قادرة على تبني التقنيات الحديثة والابتكار وريادة الأعمال، مما يعزز الإنتاجية ويجتذب الاستثمارات ويُحفز النمو الاقتصادي القائم على المعرفة. وعلى المستوى الاجتماعي، يعمل التعليم على تحقيق المساواة وتمكين الفئات المهمشة والحد من الفقر، فعلى الصعيد العالمي، هناك زيادة بنسبة 9% في الأجر بالساعة مقابل كل عام إضافي من التعليم المدرسي. كما يعزز قيم المواطنة والتسامح والسلام، مما يسهم في بناء مجتمعات متماسكة ومستقرة، كما أن للتعليم أهمية في تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية، حيث أظهرت دراسة شملت 114 بلدًا خلال الفترة 1985- 2005 أن كل سنة إضافية من التعليم تؤدي إلى انخفاض معامل جيني (مقياس عدالة توزيع الدخل القومى) بنسبة 1.4 نقطة مئوية.

وأوضح التحليل إنه نظرًا لهذه الأهمية البالغة، أصبح التعليم حقًا إنسانيًا مكفولًا بقوة القانون للجميع دون تمييز، حيث تلتزم الدول بحماية واحترام وإعمال الحق في التعليم. ويشمل هذا الحق مجموعة من الاستحقاقات والحريات، منها على سبيل المثال الحق في تعليم ابتدائي مجاني وإلزامي، والحق في تعليم ثانوي متاح وميسر للطلاب، والحق في تكافؤ الفرص للوصول إلى التعليم العالي على أساس القدرة الاستيعابية، مع السعي لجعله مجانيًا تدريجيًا، والحق في التعليم الأساسي للأفراد الذين لم يتلقوا التعليم الابتدائي أو لم يكملوه، والحق في تعليم جيد في كل من المدارس العامة والخاصة، وقد حاز الإنفاق على التعليم نحو 4.2% في المتوسط من الناتج المحلي الإجمالي العالمي ونحو 13.8% في المتوسط من الإنفاق الحكومي العالمي خلال الفترة (2010 -2022)، وفقًا لبيانات البنك الدولي.

أشار التحليل إلى أن الصراعات والحروب تمثل تهديدًا وجوديًا للتعليم؛ حيث تمتد تأثيراتها المدمرة لتهدد ليس فقط البنى التحتية للمدارس، بل مستقبل أجيال كاملة. وهذا التأثير متعدد الأبعاد يتجاوز بكثير تداعيات الأزمات المؤقتة، فإذا كان إغلاق المدارس خلال جائحة كورونا قد أدى إلى حرمان مليار طفل من سنة دراسية كاملة، وتقدّر الخسائر الاقتصادية طويلة المدى لهذا الانقطاع بنحو 21 تريليون دولار من الدخل مدى الحياة بالقيمة الحالية حسب تقديرات البنك الدولي 2024.

وبطبيعة الحال، فإن الخسائر المرتبطة بالعملية التعليمية في مناطق الصراعات والحروب، والتي تتسم بطول أمدها كبيرة للغاية، ولاسيما في ظل وجود واحد من كل ستة أطفال حول العالم -أي أكثر من 470 مليون طفل- يعيش في مناطق متضررة من الصراعات بنهاية عام 2024، وفقًا لإحصاءات الأمم المتحدة. وتتنوع مظاهر الدمار الذي يلحق بالعملية التعليمية في هذه المناطق على النحو التالي:

- انهيار البنية التحتية والتعطيل المباشر للعملية التعليمية: تشهد المناطق المتأثرة بالصراعات قصفًا للمدارس والجامعات أو تحويلها إلى ملاجئ أو أغراض عسكرية، مما يجردها من طابعها الآمن ويحولها إلى أهداف عسكرية. وكشف تقرير "الاعتداءات على التعليم 2024" الصادر عن التحالف العالمي لحماية التعليم من الهجمات عن وقوع حوالي 6 آلاف اعتداء على المنشآت التعليمية بين عامي 2022 و2023، بزيادة تقدر بنحو 20% مقارنة بعامي 2020 و2021. وقد تعرض أكثر من 10 آلاف بين طالب ومعلم وأكاديمي للإيذاء أو الإصابات أو الاختطاف أو القتل خلال هذه النزاعات. كما تعرضت المئات من المنشآت التعليمية للتهديد أو النهب أو الحرق أو الاستهداف بأجهزة متفجرة. وشكلت الهجمات على المدارس أكثر من نصف الهجمات المبلغ بها، مع تركّز أغلبها في أوكرانيا وفلسطين، تليهما جمهورية الكونغو الديمقراطية، وبوركينا فاسو، واليمن. وقد سجل التقرير زيادة كبيرة في استخدام المدارس والجامعات لأغراض عسكرية، حيث توصل التحالف العالمي لحماية التعليم من الهجمات إلى أكثر من ألف بلاغ حول احتلال منشآت تعليمية عبر 30 دولة.

- ضعف أو توقف الإنفاق الحكومي على التعليم: إذ تتجه الموارد الحكومية في مناطق الصراع نحو المجهود الحربي؛ حيث يمثل الإنفاق العسكري والأمن الداخلي 73% من إجمالي الأثر الاقتصادي للعنف، والذي بلغ نحو 19.97 تريليون دولار في عام 2024، أي ما يعادل 11.6% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، مدفوعًا بزيادة قدرها 6% في الإنفاق العسكري وزيادة بنسبة 44% في خسائر الناتج المحلي الإجمالي الناجمة عن الصراع. وفي المقابل، لم يتجاوز الإنفاق على بناء السلام وحفظ السلام 47.2 مليار دولار، أي ما يعادل 0.52% فقط من إجمالي الإنفاق العسكري.

- التأثير النفسي والاجتماعي وارتفاع معدلات التسرب: لا شك أن تعرض الأطفال لأحداث مروعة (فقدان الأهل، العنف، النزوح) يتسبب لهم في صدمات نفسية، تؤثر على تحصيلهم العلمي. بنهاية عام 2024 كان هناك حوالي 49 مليون طفل تحت سن 18 عامًا من بين 123.2 مليون نازح قسرًا، وفقًا لإحصاءات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

كما يتم إجبار العديد من الأطفال على الانقطاع عن الدراسة للانضمام إلى الجماعات المسلحة وتجنيدهم. حيث أظهر تقرير "الاعتداءات على التعليم 2024" أن الأطراف في النزاعات المسلحة قامت بتجنيد طلاب المدارس في كل من: جمهورية الكونغو الديمقراطية والصومال وسوريا واليمن وكولومبيا.

أوضح التحليل أن الفتيات تتأثر بشكل غير متناسب، حيث تزيد معدلات تسربهن من التعليم بسبب المخاوف الأمنية، وقد أشار التقرير العالمي: حالة التعليم للأطفال والمراهقين المتأثرين بالأزمات 2025، إلى أنه من بين 234 مليون طفل ومراهق في سن الدراسة متأثرين بالأزمات حول العالم، هناك ما يقرب من 85 مليونًا، أي ما يعادل 37%، خارج المدرسة (52% منهم فتيات). وقد نزح ما يقرب من 17% (15 مليونًا) قسرًا؛ أما الـ 83% المتبقية (70 مليونًا)، فرغم أنهم ما زالوا يعيشون في مجتمعاتهم، فإنهم غير قادرين على الوصول إلى التعليم.

وبطبيعة الحال كلما طالت مدة الصراع، قل احتمال عودة الأطفال المتسربين إلى المدرسة، مما يحرمهم من فرصة اكتساب المهارات الأساسية للمستقبل.

أفاد التحليل أن هذه التداعيات العميقة تؤكد أن حماية التعليم في مناطق الصراع ليست مجرد قضية إنسانية، بل استثمار أساسي في مستقبل الاستقرار والتنمية المستدامة، لاسيما في ظل الطبيعة المطولة للنزاعات، فبدون الحصول على التعليم، سينشأ جيل يفتقد المهارات اللازمة للمساهمة في تنمية بلدانهم وسيُصبحون أهدافًا سهلة للإساءة والاستغلال والتجنيد والتطرف.

ومن أجل الحد من مخاطر انهيار العملية التعليمة في ظل الأزمات والصراعات تتبادر الجهود العالمية للحد من تلك المخاطر، ومنها:

- على مستوى الإطار القانوني والمعياري الدولي، أكد القانون الإنساني الدولي واتفاقيات جنيف الأربع 1949 والبروتوكولان الإضافيان لعام 1977 وغيرهم من الصكوك الدولية الداعمة لحفظ حقوق الإنسان على ضرورة الالتزام الدولي بضمان الحق في التعليم في مناطق الصراعات.

هذا، وقد أكدت اتفاقية التعليم العام رقم 1 (2001) للجنة حقوق الطفل على أن الحق في التعليم لا ينتهي في أوقات الطوارئ، وأن القيم المرتبطة بالعملية التعليمية المنصوص عليها بالمادة (29) أكثر أهمية لمن يعيشون في حالات النزاع أو الطوارئ، موضحةً أنه من المهم في سياق النظم التعليمية المتضررة من النزاع والكوارث الطبيعية وعدم الاستقرار أن تُنفَّذ البرامج التعليمية بطرق تعزز التفاهم المتبادل والسلام والتسامح، وتساعد على منع العنف والنزاعات.

وذكر التحليل أن إعلان المدارس الآمنة الذي أعلن في مايو 2015، وتم إقراره من قبل 121 دولة حتى مارس 2025، يُعد التزامًا سياسيًا بحماية التعليم في النزاعات المسلحة. وعلى ضوء هذا الإعلان، أحرزت الحكومات والأطراف الشريكة معها تقدمًا ملحوظًا في القوانين والممارسات، مثل إصدار الأوامر العسكرية بتقييد استخدام القوات المسلحة للمدارس لأغراض عسكرية.

- على مستوى الرصد والإبلاغ، فنظرًا لأنه لا فائدة للقوانين دون آليات لرصد انتهاكاتها ومحاسبة المسؤولين، أنشأ مجلس الأمن في عام 2005 آلية للرصد والإبلاغ فيما يتعلق بالانتهاكات الخطيرة ضد الأطفال في النزاع المسلح، من أجل جمع المعلومات الدقيقة والمناسبة زمنيًا فيما يتصل بالانتهاكات الجسيمة المرتكبة ضد الأطفال أثناء النزاعات المسلحة.

- الجهود التنفيذية على الأرض التي تقودها بالأساس وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، مثل برامج التعليم في حالات الطوارئ (EiE): وهي عبارة عن مبادرات دولية تهدف إلى توفير فرص تعليمية آمنة وملائمة للأطفال المتضررين من الأزمات الإنسانية، وقد نفذت منظمة اليونسكو ما بين عامي 2020 و2024، أكثر من 320 مبادرة للتعليم في حالات الطوارئ في خمس مناطق، استفاد منها ما يقرب من 42.5 مليون شخص.

- دعم البنية التحتية وإعادة التأهيل، من خلال إعادة بناء المدارس المتضررة وتأهيلها، ونذكر في هذا الشأن الشراكة الدولية لتنفيذ المشروع الطارئ لاستئناف التعليم والتعلم في اليمن، وفي أوكرانيا تعاون الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لإعادة تأهيل المرافق التعليمية في جميع أنحاء أوكرانيا.

- تدشين صندوق «التعليم لا ينتظر» لدعم نتائج التعليم الجيد للاجئين والنازحين وغيرهم من المتضررين من الأزمات، حيث يعمل الصندوق في شراكة وثيقة مع الحكومات والجهات المانحة العامة والخاصة وغيرها من الجهات الفاعلة في مجال المساعدات الإنسانية والإنمائية لزيادة الكفاءة وإنهاء الاستجابات المنعزلة.

ولكن لم تكن تلك الجهود كافية لحماية التعليم في ظل الصراعات، فما زال قطاع التعليم من أقل القطاعات تمويلًا، فلا يُخصص سوى 3% من المساعدات الإنسانية للتعليم. ويناشد صندوق «التعليم لا ينتظر» المانحين من القطاعين العام والخاص بشكل عاجل حشد 600 مليون دولار إضافية للوصول إلى 20 مليون طفل متضرر من خلال التعليم الآمن والجيد بحلول نهاية الخطة الاستراتيجية للصندوق للفترة (2023 - 2026).

وأشار التحليل في ختامه إلى أن الحق في التعليم في ظل الصراعات هو حق معترف به دوليًا لكن تنفيذه يواجه تحديات كبيرة بسبب ظروف النزاعات، ولابد من تعزيز حماية هذا الحق من خلال قوانين دولية صلبة وجهود إنسانية مستمرة لضمان وصول التعليم لجميع الأفراد حتى في أصعب الظروف، وتعزيز آليات المساءلة لضمان أن يكون التعليم حقًا منفصلًا عن الحرب، وليس أحد ضحاياها.