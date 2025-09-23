النائب عادل عتمان: نعمل لإعلاء صوت المواطن ودعم الجمهورية الجديدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 01:18 مساءً - أعرب النائب عادل مأمون عتمان عضو مجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية، عن فخره واعتزازه بتسلّم كارنيه عضوية المجلس اليوم، مؤكدًا أن هذه اللحظة تُعد صفحة جديدة ومشرّفة في مسيرة العمل السياسي والبرلماني للحزب، باعتبارها أول تمثيل نيابي للجبهة الوطنية تحت قبة مجلس الشيوخ.

وأشار النائب عادل مأمون في تصريح خاص صحفي، إلى أن هذه الخطوة تعكس الثقة التي منحها الناخبون للحزب وبرامجه ورؤيته، مؤكدًا أن هذه الثقة تُحمّله مسؤولية مضاعفة للعمل من أجل المواطن والتعبير عن قضاياه بموضوعية وشفافية، والعمل على فتح قنوات تواصل فعّالة بين الشارع المصري وصانعي القرار داخل المجلس.

وشدد عتمان، على أن المرحلة المقبلة ستشهد تحركًا جادًا من جانب حزب الجبهة الوطنية لإعلاء المصلحة العامة ودعم الجهود الوطنية المبذولة في مختلف المجالات، خاصة ما يتصل بتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومساندة مسيرة الدولة في بناء الجمهورية الجديدة التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي.