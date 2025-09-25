نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقل 9 خطوط لموقف رمسيس الجديد بعد تشغيله جزئيًا.. تفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأ التشغيل الجزئي لـ موقف رمسيس الجديد المتعدد الطوابق الكائن بميدان رمسيس أمام محطة مصر، حيث تم نقل عدد من خطوط الميكروباص إليه، في خطوة تهدف إلى تخفيف الزحام وتنظيم حركة المرور في واحدة من أكثر مناطق القاهرة ازدحامًا.

الخطوط التي تم نقلها

الطابق الأول: إمبابة – الوراق – الوحدة – البصراوي – سيما.

الطابق الثاني: الإسكندرية – المنصورة – طنطا – المحلة.

مواصفات موقف رمسيس الجديد

أُنشئ على مساحة 20،500 متر مربع.

يضم طوابق متعددة بطاقة استيعابية تبلغ 735 مركبة.

يحتوي على مواقف لسيارات الميكروباص.

يشمل محال تجارية ومكاتب إدارية كبدائل للمحال التي سيتم إزالتها من الميدان.

يوفر أماكن بديلة للباعة الجائلين، بما يسهم في إعادة الانضباط للمنطقة.

الهدف من المشروع

يأتي تشغيل الموقف الجديد في إطار خطة الدولة للقضاء على المواقف العشوائية بميدان رمسيس، وجمع كافة المواقف الرسمية وغير الرسمية في مكان منظم، بما يخفف الضغط المروري ويعيد السيولة والانسيابية إلى المنطقة المحيطة بمحطة مصر.