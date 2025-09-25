نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزيرة التضامن تبحث مع سفير الهند بالقاهرة تعزيز التعاون في التمكين الاقتصادي والحرف اليدوية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

استقبلت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، السيد سوريش ريدي سفير الهند لدى مصر، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الأستاذة دينا الصيرفي مساعدة الوزيرة للتعاون الدولي والعلاقات والاتفاقات الدولية.

وأكدت الوزيرة خلال اللقاء اعتزازها بعمق العلاقات المصرية – الهندية في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين، مشيرة إلى أهمية تعزيز التعاون الثنائي في مجالات التمكين الاقتصادي ودعم الأسر المنتجة.

واستعرضت الوزيرة جهود الوزارة في تنظيم معارض "ديارنا" للحرف اليدوية والتراثية، حيث تم تنظيم أكثر من 36 معرضًا هذا العام، مع العمل على إقامة معرض دائم بالتعاون مع وزارة الزراعة ليكون مركزًا متكاملًا للمنتجات الحرفية المصرية. وأبدت استعداد الوزارة للتعاون مع الجانب الهندي في تبادل الخبرات وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية داخل السوق الهندي.

كما عرضت الدكتورة مايا مرسي جهود الدولة في ملف الحماية الاجتماعية، مؤكدة أن برنامج "تكافل وكرامة" يُعد أكبر برامج الدعم النقدي المشروط في المنطقة، حيث استفاد منه منذ إطلاقه أكثر من 7.7 مليون أسرة، وتخارجت 3 ملايين أسرة بعد تحسن أوضاعها، بينما يستفيد حاليًا 4.7 مليون أسرة. وأشارت إلى أن الوزارة تنفذ مع شركائها الاستراتيجية المالية للتمكين الاقتصادي، بما يتماشى مع توجه الدولة للتحول من الدعم التقليدي إلى نماذج أكثر استدامة وشمولية.

ومن جانبه، أعرب السفير الهندي عن تقديره للعلاقات المتميزة التي تجمع بلاده بمصر، مؤكدًا تطلعه إلى توسيع آفاق التعاون المشترك، خاصة في مجالات التمكين الاقتصادي، واستغلال الخامات البيئية، والحرف التراثية، إلى جانب تبادل الخبرات في برامج الحماية الاجتماعية.

