نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعاون استراتيجي بين أوقاف مطروح وجامعة مطروح لنشر الوعي الديني والفكري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظّمت مديرية أوقاف مطروح، تحت رعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، برئاسة الشيخ حسن عبد البصير عرفة، لقاءً مع الأستاذ الدكتور عمرو أحمد المصري، رئيس جامعة مطروح، لتفعيل البروتوكول الموقع بين الجانبين، الهادف إلى نشر الوعي الديني والفكري الوسطي، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، ومواجهة الفكر المتطرف، وترسيخ قيم الانتماء والمواطنة لدى طلاب الجامعة.

وضم الوفد عددًا من قيادات مديرية أوقاف مطروح، وكان في استقبالهم رئيس الجامعة بحضور الدكتورة شوق النكلاوي، الأستاذ بكلية الطفولة المبكرة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والقيادات الأكاديمية.

وخلال اللقاء، أعرب رئيس الجامعة عن تقديره لوزارة الأوقاف على مبادرة "صحّح مفاهيمك"، مؤكدًا استعداد الجامعة للتعاون في تنفيذها. فيما أكد مدير المديرية أن الجامعة تمثل قوة المجتمع والركيزة الأساسية في بناء الإنسان، مشيدًا بتعاونها في دعم المبادرة.

كما تم الاتفاق على تنظيم سلسلة من الندوات واللقاءات التي تستهدف طلاب الكليات المختلفة، بمشاركة علماء الأوقاف وأعضاء هيئة التدريس، بما يُسهم في تعزيز الوعي الديني والفكري، وتحصين الشباب من التيارات المتشددة، إلى جانب عقد لقاء موسع يضم طلاب الجامعة كافة، فضلًا عن لقاءات دورية داخل الكليات.

وتأتي هذه المبادرة في إطار استراتيجية وزارة الأوقاف للتعاون مع مؤسسات التعليم العالي، وتفعيل دورها المجتمعي، بما يخدم قضايا الوطن ويحافظ على وعي الشباب.