نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهلال الأحمر المصري يسيّر قافلة «زاد العزة» الـ 42 محمّلة بـ 3400 طن مساعدات إنسانية إلى غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أطلق الهلال الأحمر المصري، صباح اليوم، القافلة الثانية والأربعين ضمن مبادرة «زاد العزة.. من مصر إلى غزة»، محمّلة بنحو 3400 طن من المساعدات الإنسانية العاجلة الموجهة إلى أهالي القطاع، في إطار جهوده المستمرة كآلية وطنية لتنسيق وتسيير المساعدات إلى غزة.

وتضم القافلة 2500 طن من المواد الغذائية والدقيق، وأكثر من 700 طن من المستلزمات الطبية والإغاثية والخيام، إلى جانب 160 طنًا من السولار، بما يلبي جانبًا من الاحتياجات العاجلة للقطاع في ظل الظروف الإنسانية الراهنة.

وانطلقت مبادرة «زاد العزة» في 27 يوليو الماضي، حيث دفعت مصر عبر الهلال الأحمر المصري بعشرات القوافل التي حملت آلاف الأطنان من المساعدات، شملت سلاسل إمداد غذائية، دقيق، ألبان أطفال، أدوية ومستلزمات طبية، مواد إغاثة عاجلة، مستلزمات عناية شخصية، وأطنان من الوقود.

ويواصل الهلال الأحمر المصري تواجده الدائم على الحدود كآلية وطنية لتنسيق دخول المساعدات، حيث لم يُغلق معبر رفح من الجانب المصري منذ بداية الأزمة، فيما تمكنت مصر من إدخال أكثر من نصف مليون طن من المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى غزة، بجهود 35 ألف متطوع من الجمعية المنتشرين في المراكز اللوجستية ونقاط الاستجابة.

1000556584

1000556583

1000556582

1000556581