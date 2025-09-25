نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدء تجديد كارنيهات وبطاقات العلاج للمحامين لعام 2026 اعتبارًا من نوفمبر المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن الأستاذ عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، عن انطلاق تجديد كارنيهات العضوية والبطاقات العلاجية لعام 2026 بداية من شهر نوفمبر المقبل، وذلك بالنقابة العامة وجميع النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم الخميس مع مديري النقابات الفرعية، بمقر النادي النهري بالمعادي، في إطار خطة شاملة لتطوير منظومة العمل النقابي والخدمات المقدمة للأعضاء.

وأكد النقيب العام أن العمل داخل النقابة يقوم على مبدأ التعاون والتكامل بين المحامي والموظف، مشددًا على ضرورة استعادة النقابة لمكانتها التاريخية في إطار من الاحترام المتبادل.

وأوضح «علام» أن المرحلة الحالية تفرض العديد من التحديات، ما يتطلب تضافر الجهود وتعزيز العمل المؤسسي لتحقيق المصلحة العامة، مشيرًا إلى امتلاكه خطة متكاملة لتدبير الموارد وتطوير الخدمات المقدمة للمحامين.

وشدد نقيب المحامين على أهمية تغليب المصلحة العامة على أي اعتبارات شخصية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، مؤكدًا أن الهدف الرئيسي هو النهوض بمنظومة النقابة بما يعود بالنفع على جميع أعضائها والعاملين بها.

