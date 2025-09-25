نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- رئيس الوزراء: تشكُل رأي عام عالمي يرفض اعتداءات إسرائيل.. ومشروعات القنطرة غرب دليل على إرادة التنمية في مصر في المقال التالي

رئيس الوزراء: تشكُل رأي عام عالمي يرفض اعتداءات إسرائيل.. ومشروعات القنطرة غرب دليل على إرادة التنمية في مصر

رئيس الوزراء: تشكُل رأي عام عالمي يرفض اعتداءات إسرائيل.. ومشروعات القنطرة غرب دليل على إرادة التنمية في مصر، ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث استعرض أبرز الأنشطة الرئاسية والحكومية الأخيرة، مؤكدًا أن هناك رأيًا عامًا عالميًا يتشكل لأول مرة ضد اعتداءات إسرائيل في غزة، إلى جانب التأكيد على أن منطقة القنطرة غرب الصناعية تمثل دليلًا جديدًا على إرادة القيادة السياسية لتحقيق التنمية الشاملة في مصر.

الأنشطة الرئاسية الأخيرة

استهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لجلالة الملك فيليبي السادس، ملك إسبانيا، والملكة ليتيزيا، مؤكدًا أهمية الزيارة التاريخية لمصر كأول زيارة دولة لملك إسبانيا.

كما تناول اللقاءات التي عُقدت مع الجانب الإسباني لتعزيز الشراكة الاقتصادية ومضاعفة التبادل التجاري بين البلدين، فضلًا عن انعقاد منتدى الأعمال المصري الإسباني الذي مثل محطة مهمة لدعم العلاقات الاقتصادية والاستثمارية المشتركة.

علاقات متنامية مع سنغافورة

أشار مدبولي إلى استقبال الرئيس السيسي لرئيس جمهورية سنغافورة ثارمان شانموجار أتنام، في أول زيارة رسمية له إلى الشرق الأوسط، والتي جاءت لتعزيز الاستثمارات السنغافورية في مصر والتعاون في مجالات التجارة والاستثمار، مؤكدًا أن السنوات الأخيرة شهدت زيادة واضحة في الاستثمارات السنغافورية بالسوق المصري.

موقف مصر في الأمم المتحدة

خلال استعراض نتائج زيارته إلى نيويورك، أكد رئيس الوزراء أن المجتمع الدولي أصبح يرفض بشكل غير مسبوق ما تقوم به إسرائيل من اعتداءات في غزة، مشيرًا إلى الغضب العارم الذي أبدته الوفود الدولية من الانتهاكات الإنسانية الجارية.

كما جددت مصر خلال كلماتها في مؤتمر حل الدولتين رفضها القاطع لأي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني أو تصفية قضيته، مؤكدة أن الحل العادل يتمثل في إقامة دولة فلسطينية مستقلة، وأن القاهرة ستستضيف مؤتمرًا دوليًا لإعادة إعمار غزة فور التوصل إلى وقف إطلاق النار.

القمة متعددة الأطراف

لفت رئيس الوزراء إلى نتائج القمة التي جمعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع قادة ثماني دول عربية ودول أعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، حيث صدر بيان مشترك أكد ضرورة إنهاء الحرب في غزة، ورفض التهجير القسري، وضمان دخول المساعدات الإنسانية كخطوة أولى نحو تحقيق سلام عادل ودائم.

القنطرة غرب.. نموذج للتنمية الصناعية

سلط مدبولي الضوء على افتتاح عدد من المشروعات الصناعية الجديدة في منطقة القنطرة غرب الصناعية التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، موضحًا أن هذه المنطقة تمثل نموذجًا واضحًا على إرادة الدولة في تسريع وتيرة التنمية.

وأكد أن حجم الاستثمارات الضخمة والبنية التحتية العملاقة بالمنطقة ساهم في جذب مشروعات صناعية كبرى، وتوليد فرص عمل جديدة، وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية.