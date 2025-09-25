نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- الرئيس السيسى يجتمع برئيس الوزراء ووزيرى الدفاع والداخلية لمتابعة نتائج زيارة أمريكا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس 25 سبتمبر 2025، اجتماعًا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حيث استعرض الأخير نتائج زيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية واللقاءات التي أجراها هناك لتعزيز التعاون الثنائي مع الجانب الأمريكي.

مشاركة وزيري الدفاع والداخلية وقيادات الأجهزة

وانضم إلى الاجتماع كل من وزيري الدفاع والإنتاج الحربي والداخلية، إلى جانب عدد من قيادات الأجهزة المعنية بالدولة، حيث جرت مناقشات حول التداعيات الأمنية والسياسية للزيارة، وانعكاساتها على الملفات الإقليمية والدولية ذات الصلة بمصالح مصر الاستراتيجية.

ويأتي الاجتماع في إطار حرص القيادة السياسية على متابعة نتائج التحركات الخارجية والتأكد من توظيفها لخدمة الأمن القومي المصري ودعم الملفات الاقتصادية والسياسية والدبلوماسية.