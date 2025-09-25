نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- مدبولي: ترامب أكد تقديره للرئيس السيسي وجهوده في المنطقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس 25 سبتمبر 2025، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الذي نقل إليه تحيات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عقب لقائهما على هامش الاجتماع الذي دعا إليه ترامب في نيويورك، بمشاركة عدد من القادة العرب والمسلمين، لمناقشة تطورات الأوضاع في قطاع غزة وخطط ما بعد الحرب.

وأوضح رئيس الوزراء أن الرئيس الأمريكي أعرب خلال اللقاء عن تقديره الكبير للرئيس السيسي، مشيدًا بما يربطهما من علاقات طيبة، ومؤكدًا ثقته في الجهود التي يبذلها الرئيس المصري من أجل تعزيز الاستقرار في المنطقة.

وقد شارك في الاجتماع مع الرئيس السيسي كل من وزيري الدفاع والإنتاج الحربي والداخلية، إلى جانب عدد من قيادات الأجهزة المعنية بالدولة، حيث جرى استعراض نتائج اللقاءات التي عقدها مدبولي خلال زيارته إلى نيويورك.