وزير الخارجية : كل عناصر خطة إدارة غزة بعد الحرب موجودة بانتظار وقف إطلاق النار

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 26 سبتمبر 2025 12:37 صباحاً - أكد وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطى، خلال مؤتمر صحفى على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة أن كل عناصر خطة إدارة قطاع غزة بعد الحرب موجودة بانتظار وقف النار، بحسب إكسترا نيوز.

وأشار عبد العاطى" لدينا رؤية واضحة بشأن الترتيبات الأمنية في غزة بعد الحرب، مؤكدا أن نشر قوة دولية فيها ينبغي أن يكون بتفويض أممى ولجنة مدنية ستحكم القطاع بتنسيق مع السلطة الفلسطينية".

يذكرأن، أعلن وزير الخارجية السعودى فيصل بن فرحان، اليوم عن تحالف لتمويل السلطة الفلسطينية، بحسب موقع العربية.

وأشار إلى أن التحالف سيقدم تمويلا بقيمة 90 مليون دولار لدعم السلطة الفلسطينية.

أكد فرحان أنه "لن يكون هناك مسار للتطبيع مع إسرائيل من دون دولة فلسطينية"، مضيفا" الدول العربية والإسلامية أوضحت لترمب مخاطر ضم إسرائيل للضفة".

وأشار إلى أن إجمالي عدد الدول التي تعترف بدولة فلسطين يرتفع لأكثر من 159 دولة.