وزارة الأوقاف تفتتح 10 مساجد جديدة اليوم ضمن خطة إعمار بيوت الله

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 26 سبتمبر 2025 11:28 صباحاً - تواصل وزارة الأوقاف جهودها لإعمار بيوت الله –عز وجل– بافتتاح (10) مساجد اليوم الجمعة الموافق 26 من سبتمبر 2025، حيث تم إنشاء وبناء مسجد واحد جديد، وإحلال وتجديد (8) مساجد، وصيانة وتطوير مسجد واحد.

وأعلنت الوزارة وصول إجمالي عدد المساجد المفتتحة منذ أول يوليو 2025 حتى الآن، إلى (175) مسجدًا، من بينها (146) مسجدًا بين إنشاء جديد وإحلال وتجديد، و(29) مسجدًا صيانةً وتطويرًا.