نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سويلم يناقش مشروع إعادة تأهيل نظام الري في وادي النقرة لمواجهة التغيرات المناخية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمناقشة مقترح "مشروع إعادة تأهيل نظام الري في وادي النقرة لمواجهة التغيرات المناخية"، بالتعاون مع صندوق المناخ الأخضر GCF، والذي يستهدف تطوير نظم الري بزمام المنطقة بمحافظة أسوان بما يتناسب مع متطلبات التكيف مع التغيرات المناخية.

أنشطة المشروع

يتضمن المشروع إعادة تأهيل ترعة وادي النقرة ومحطات الرفع الواقعة عليها، وتنفيذ نظام لمكافحة الأعشاب، وتحسين إدارة وتوزيع المياه، ووضع نظام لإدارة الأصول، وتطبيق مبادئ الحوكمة من خلال تعزيز القدرات المؤسسية على مراقبة وتشغيل المنظومة، بجانب نقل التجارب الناجحة للمزارعين لزيادة الإنتاجية والتحول إلى زراعة مقاومة للمناخ.

تحسين الإنتاجية وخفض استهلاك الطاقة

أكد الوزير أن المشروع يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ورؤية مصر 2030، ويسهم في رفع كفاءة استخدام المياه، وزيادة الإنتاجية المحصولية، وتحسين الوضع المعيشي لصغار ومتوسطي المزارعين، بالإضافة إلى خفض استهلاك الطاقة وتكاليف تشغيل محطات الرفع، وتقليل الانبعاثات الحرارية، بما يعزز الوصول لبنية تحتية أكثر استدامة.

مجهودات الوزارة بالمنطقة

أوضح سويلم أن أجهزة الوزارة نفذت خلال الفترة الماضية عددًا من الإجراءات العاجلة لضمان نجاح الموسم الصيفي، شملت صيانة وإحلال وتجديد بعض وحدات محطات الرفع، وتدعيمها بوحدات طوارئ، بجانب أعمال تطهير للترع ونزع الحشائش، والتنسيق مع المنتفعين وروابط مستخدمي المياه لتنظيم المناوبات وتوزيع المياه.

زمام وادي النقرة

جدير بالذكر أن زمام منطقة وادي النقرة يصل إلى 65 ألف فدان، يتم ريها عبر 11 محطة رفع وشبكة ترع رئيسية وفرعية بطول 154 كيلومترًا، كما تضم المنطقة عددًا من القرى و5 مرشحات مياه شرب لخدمة الأهالي.

WhatsApp Image 2025-09-27 at 9.43.59 AM (1)

WhatsApp Image 2025-09-27 at 9.43.59 AM