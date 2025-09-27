نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- شبكة قنوات ON تستضيف باسم يوسف في سلسلة حوارات عبر برنامج كلمة أخيرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت شبكة قنوات ON عن تعاون جديد مع الإعلامي العربي الأشهر باسم يوسف، من خلال سلسلة حوارات خاصة يقدّمها الإعلامي أحمد سالم عبر برنامج كلمة أخيرة.

عودة باسم يوسف إلى الشاشة العربية

تأتي هذه السلسلة المرتقبة ابتداءً من 7 أكتوبر 2025، لتسجّل عودة باسم يوسف إلى جمهوره المصري والعربي بعد عشر سنوات قضاها في الولايات المتحدة، حيث خاض تجربة إعلامية مختلفة وترك بصمته في العديد من البرامج والمنصات الدولية.

رؤية جديدة ومحتوى جريء

أكدت شبكة ON أن هذه الخطوة تعكس التزامها بتقديم محتوى نوعي يجمع بين الجرأة والمصداقية، ويمنح المشاهد فرصة فريدة لمتابعة رحلة واحد من أبرز الأصوات الإعلامية وأكثرها تأثيرًا في العالم العربي.

تفاصيل اللقاءات المنتظرة

خلال هذه اللقاءات الحصرية، يفتح باسم يوسف قلبه للحديث عن مسيرته الشخصية وتطوره المهني في الغرب، ويشارك الجمهور قصصًا من خلف الكواليس تُروى لأول مرة، إلى جانب كشف ملامح تجربته الإعلامية المكثفة في الآونة الأخيرة.

حدث إعلامي كبير على شاشة ON

تمتزج في هذه الحوارات عناصر السخرية بالجرأة والصدق، لتمنح المشاهدين رؤية معمّقة لتجربة باسم يوسف داخل وخارج العالم العربي.

ويُعرض هذا الحدث الإعلامي الكبير حصريًا على شاشة ON عبر برنامج كلمة أخيرة مع أحمد سالم، بدءًا من 7 أكتوبر 2025.