نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر للعام الثاني.. جامعة الريادة السادسة محليا في تصنيف RUR العالمي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - للعام الثاني على التوالي، واصلت جامعة الريادة للعلوم والتكنولوجيا (RST) تألقها في التصنيفات الدولية، بعد أن حققت تقدمًا لافتًا في تصنيف Round University Ranking (RUR) لعام 2025 الذي يقيم جودة التعليم والبحث العلمي والاستدامة والتنوع الدولي.

وجاءت الجامعة في المرتبة السادسة محليًا من بين 28 جامعة مصرية، متقدمة ثلاث مراكز عن ترتيبها في عام 2024، كما انضمت إلى قائمة أفضل ألف جامعة عالميًا بحصولها على المرتبة 695 عالميًا، بعد أن كانت في المركز 915 العام الماضي، أي بتقدم قدره 220 مركزًا.

كما حققت الجامعة إنجازًا بارزًا في مجال الاستدامة باحتلالها المرتبة 61 عالميًا مقارنة بالمركز 535 في 2024. وفي مجالات التعليم بالقطاع الطبي والعلوم الصحية والهندسية وتكنولوجيا الحاسبات والذكاء الاصطناعي، تقدمت الجامعة إلى المرتبة 830 عالميًا بدلًا من 1037 العام الماضي. وفي مجال البحث العلمي حصدت المرتبة 638 عالميًا، بينما جاءت في التنوع الدولي بالمركز 696 عالميًا بعد أن كانت 1075 في عام 2024.

ووجّه الأستاذ الدكتور رضا حجازي، رئيس جامعة الريادة، التهنئة إلى مجلس الأمناء برئاسة الدكتور يحيى مبروك، وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، مشيرًا إلى أن هذا التقدم هو ثمرة الجهود المكثفة التي تبذلها الجامعة منذ انطلاقها، مؤكدًا أن مجلس الأمناء حرص منذ البداية على الاستعانة بكبار العلماء والخبراء لوضع الجامعة في مكانة متميزة عالميًا في أقل من ثلاث سنوات.

وأوضح حجازي أن مجلس الجامعة اعتمد مؤخرًا خطة قطاع الدراسات العليا، التي تركز على تطوير منظومة البحث العلمي وزيادة النشر الدولي في المجلات المفهرسة عالميًا، مع تقديم الدعم الكامل للباحثين والمبتكرين. وأضاف أن إدارة الجامعة توفر كافة الإمكانات اللازمة للارتقاء بالتعليم والبحث، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مختلف التخصصات.

ويُعد تصنيف RUR من أبرز التصنيفات الدولية التي تقيس أداء أكثر من 1100 جامعة رائدة من 82 دولة، استنادًا إلى أربعة معايير رئيسية هي: التدريس، البحث العلمي، التنوع الدولي، والاستدامة المالية، وتشمل مؤشرات فرعية مثل نسب أعضاء هيئة التدريس إلى الطلاب، معدلات الاستشهاد بالأبحاث، والقدرة على جذب الطلاب وتعزيز التعاون البحثي الدولي، بما يسهم في ترسيخ السمعة الأكاديمية للجامعات عالميًا.

للاطلاع على نتائج التصنيف كاملة عبر الرابط:

اضغط هنا