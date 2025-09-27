نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجلس جامعة القاهرة يهنئ الرئيس والشعب المصري بالذكرى 52 لانتصارات أكتوبر المجيدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد مجلس جامعة القاهرة اجتماعه الشهري بقاعة أحمد لطفي السيد برئاسة الدكتور محمد سامي عبدالصادق، وبحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأمين عام الجامعة ومستشاري رئيس الجامعة، حيث ناقش المجلس عددًا من الملفات المرتبطة بالعملية التعليمية والبحثية والخدمية.

وفي بداية الجلسة، رفع رئيس جامعة القاهرة أسمى التهاني إلى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى الفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وإلى قيادات وأفراد القوات المسلحة البواسل، وإلى الشعب المصري العظيم، بمناسبة حلول الذكرى 52 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وأكد أن هذه الانتصارات ستظل خالدة في وجدان الأمة ورمزًا للفخر والعزة والكرامة، بعد أن سطر فيها الجيش المصري ومعه الشعب العظيم ملحمة وطنية صنعت تاريخًا جديدًا لمصر.

إشادة بالإنجازات العلمية والبحثية

وجه مجلس الجامعة تحية تقدير واعتزاز لـ 118 عالمًا من علماء جامعة القاهرة أدرجت أسماؤهم ضمن قائمة جامعة ستانفورد لأفضل 2% من العلماء الأكثر تأثيرًا بالاستشهادات العلمية على مستوى العالم في 22 تخصصًا رئيسيًا و176 تخصصًا فرعيًا. كما أشاد المجلس بتواصل تواجد جامعة القاهرة ضمن أفضل 500 جامعة عالميًا بتصنيف شنغهاي (ARWU) لعام 2025، واستمرار تصدرها للجامعات المصرية، فضلًا عن اختيارها مؤخرًا ضمن أفضل الجامعات العالمية أداء في الاستدامة وفق مؤشر الحرم الجامعي المستدام (SCI).

التحضير لمؤتمر الذكاء الاصطناعي والمشاركة الدولية

استعرض المجلس ما تم إنجازه في ملف إبراز الهوية البصرية للحرم الجامعي، وكذلك الترتيبات النهائية لعقد مؤتمر جامعة القاهرة للذكاء الاصطناعي والمقرر انعقاده يومي 18 و19 أكتوبر المقبل.

كما تناول نتائج مشاركة وفد الجامعة في المعرض الدولي للتعليم العالي بالسويد، حيث جرى عقد لقاءات مع 45 جامعة ومؤسسة تعليمية دولية تمهيدًا لتوسيع نطاق التعاون الأكاديمي والبحثي.

تعيينات أكاديمية جديدة

هنأ مجلس الجامعة الدكتور محمد محسن العطار لتكليفه قائمًا بأعمال نائب رئيس جامعة القاهرة الأهلية للشئون الأكاديمية بقرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كما بارك صدور القرار الجمهوري بتعيين الدكتور هيثم حمزة عميدًا لكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، والدكتورة جيرالدين أحمد عميدًا لكلية طب الأسنان.

بروتوكولات تعاون وشراكات استراتيجية

وافق المجلس على مجموعة من بروتوكولات التعاون شملت اتفاقيات مع جامعة القاهرة الأهلية، والأكاديمية الأوروبية للتنمية والبحث في بروكسيل، والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، وذلك لتعزيز التعاون في مجالات الحوكمة والتنمية المستدامة وريادة الأعمال وبناء القدرات البشرية.

كما أقر المجلس تعديلات على اتفاقيات تعاون بين كليات الجامعة وعدد من الجامعات الدولية منها لورينتال نابولي وفيدريكو الثاني بإيطاليا، وجامعة جرايسفالد بألمانيا، وجامعة هيوستين بالولايات المتحدة، بجانب بروتوكولات تعاون مع الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي ومؤسسة الدكتورة ميرة لإحياء التراث المصري القديم.

دعم المتفوقين رياضيًا ومنح دراسية جديدة

وافق مجلس جامعة القاهرة على منح دراسية للطلاب الحاصلين على المراكز الثلاثة الأولى في البطولات الرياضية القارية والدولية، تقديرًا لإنجازاتهم وتشجيعًا لهم على الاستمرار في رفع اسم الجامعة والوطن في المحافل الدولية.

كما أكد المجلس استمرار تحمل الجامعة للمصروفات الدراسية الخاصة بالطلاب المقيدين على منح الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية حتى استكمال دراستهم، إضافة إلى اعتماد ضوابط المنح للعام الجديد 2025/2026، بما يشمل المنح الكاملة لأبناء الشهداء والمصابين، ومنح خاصة لأبناء الأساتذة والعاملين والمتقاعدين والحالات الإنسانية وأبناء القوات المسلحة والشرطة والإعلاميين.

جوائز بحثية ودعم مالي للمستشفيات

أقر المجلس اعتماد موازنة قدرها 90 مليون جنيه لمكافآت النشر الدولي لعام 2023، واستحداث جائزتين جديدتين هما جائزة "النشر العلمي المتميز" بقيمة 100 ألف جنيه، وجائزة "تأثير الباحث العلمي" بقيمة 50 ألف جنيه. كما وافق المجلس على دعم كلية الزراعة بمبلغ 10 ملايين جنيه لتغطية احتياجات المدن الجامعية، ودعم مستشفى قصر العيني التعليمي الجديد (الفرنساوي) بـ 20 مليون جنيه لاستكمال مرتبات العاملين، ودعم مستشفى الطلبة بـ 10 ملايين جنيه لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية.

استعدادات العام الجامعي الجديد وفرع الرياض

ناقش المجلس الاستعدادات الخاصة بانتظام الدراسة في الفصل الأول للعام الجامعي 2025/2026، والتشديد على حضور أعضاء هيئة التدريس منذ اليوم الأول، وتوفير اللوجستيات التعليمية والرعاية الصحية والاجتماعية للطلاب. كما وافق المجلس على استكمال إجراءات إنشاء فرع جامعة القاهرة بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، واتخاذ الخطوات اللازمة لاعتمادها من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

برامج أكاديمية جديدة بكلية الزراعة

اعتمد المجلس اللائحة الداخلية لخمسة برامج أكاديمية جديدة بنظام الساعات المعتمدة باللغة الإنجليزية بكلية الزراعة، وتشمل الزراعات المحمية، وسلامة الأغذية، والهندسة الزراعية والنظم الحيوية، والإنتاج الحيواني المستدام، وتربية النبات وتكنولوجيا التقاوي، وذلك بما يتماشى مع التطورات العلمية والاحتياجات المجتمعية.