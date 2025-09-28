نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقيب المحامين يكرم المتفوقين وأصحاب الماجستير والدكتوراه بشمال أسيوط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، احتفالية تكريم المتفوقين من أبناء المحامين، وحملة الماجستير والدكتوراه بنقابة شمال أسيوط، وذلك بحضور الدكتور دويب حسين، عميد كلية الحقوق جامعة أسيوط.

في مستهل كلمته، عبّر نقيب المحامين عن سعادته بتواجده في محافظة أسيوط، وبحضوره احتفالية تكريم أبناء المحامين المتفوقين، مهنئًا أولياء الأمور بما حققه أبناؤهم من إنجازات، ومتمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح في حياتهم المستقبلية.

وأكد الأستاذ عبدالحليم علام، أن حصول عدد من المحامين والمحاميات على درجتي الماجستير والدكتوراه يعكس قيمة النقابة ومكانتها، مشددًا على أن هذا التفوق يشكل نواة لجيل جديد قادر على قيادة المستقبل، مقدمًا التحية لكل أب وأم بذلوا الجهد حتى يجنوا ثمار تفوق أبنائهم.

وفي ختام كلمته، زف نقيب المحامين بشرى بإعلانه اتخاذ خطوات جادة لإنشاء نادي محامي شمال أسيوط، كما سيتم استئناف أعمال الإنشاءات في نادي أسيوط الجديدة، كما نعتزم إنشاء مستشفى ومدرسة بأرض المدينة السكنية بأسيوط، لخدمة السادة المحامين.

وعلى هامش الاحتفالية، أهدى نقيب المحامين الأستاذ عبد الحليم علام، الأستاذ الدكتور دويب حسين صابر عميد كلية حقوق أسيوط درع النقابة، كما أهدى الأستاذ محمد الجاحر نقيب محامي شمال أسيوط درع النقابة الفرعية للأستاذ عبدالحليم علام، تقديرًا لجهوده في خدمة المحاماة والمحامين.

حضر الاحتفالية الأستاذ محمد الكسار وكيل النقابة، والأساتذة محمد كركاب، ومحمد فزاع، والسيد جابر، أعضاء مجلس النقابة العامة، والأستاذان محمد الجاحر وأحمد البدراوي نقيبا شمال وجنوب أسيوط، وأعضاء مجلس النقابتين الفرعيتين.

