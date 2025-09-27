نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزيرا خارجية مصر ورواندا يوقعان اتفاقية إعفاء متبادل من التأشيرات للجوازات الرسمية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وقّع د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، ونظيره الرواندي السيد أوليفييه ندوهونجيرهى، يوم السبت ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٥ اتفاقية الإعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملي الجوازات الرسمية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية رواندا، وذلك على هامش مشاركتهما في أعمال الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

يأتي توقيع الاتفاقية تنفيذًا لمخرجات

لقاء القمة بين فخامة رئيس الجمهورية وفخامة الرئيس الرواندي بول كاجامي خلال زيارته الناجحة التي قام بها إلى مصر الأسبوع الماضي والتي شهدت توافقًا بين قيادتي البلدين على تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون وبما يعكس متانة الروابط التاريخية بين الشعبين الشقيقين.

وعقب مراسم التوقيع، أشاد الوزير عبد العاطي بالزخم الكبير الذي تشهده العلاقات المصرية الرواندية والتطلع للارتقاء بالعلاقات الثنائية، مؤكدًا الحرص على مواصلة التنسيق لتكثيف التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والتنموية، وبما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة ويخدم مصالح البلدين ويدعم جهود التنمية والاستقرار في القارة الإفريقية.