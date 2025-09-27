عاجل- مصر تحصد مقعدًا متقدمًا في مجلس «الإيكاو».. إنجاز عالمي جديد يرسخ ريادتها في النقل الجوي

أحمد جودة - القاهرة - مصر تحصد مقعدًا متقدمًا في مجلس «الإيكاو».. إنجاز عالمي جديد يرسخ ريادتها في النقل الجوي

مصر تحصد مقعدًا متقدمًا في مجلس «الإيكاو».. إنجاز عالمي جديد يرسخ ريادتها في النقل الجوي

فوز تاريخي لمصر في انتخابات مجلس الإيكاو

حققت إنجازًا دوليًا جديدًا بفوزها بمقعد في مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) عن الفئة الثانية، خلال الانتخابات التي جرت في إطار أعمال الدورة الـ42 للجمعية العمومية للمنظمة بمقرها في مونتريال الكندية.

وجاء هذا الفوز ليعكس المكانة المرموقة التي تحتلها مصر على خريطة الطيران المدني العالمي، ويؤكد ثقة المجتمع الدولي في دورها المؤثر في صياغة مستقبل النقل الجوي.

مكانة مصر في قطاع الطيران المدني العالمي

يعد هذا الفوز تتويجًا للجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة لتطوير منظومة الطيران المدني وتحديث أنظمة الملاحة الجوية، إلى جانب تأهيل الكوادر البشرية على أعلى المستويات.

كما يعكس هذا الإنجاز ثمار الرؤية الاستراتيجية التي تتبناها القيادة السياسية، والتي جعلت من قطاع الطيران المدني ركيزة أساسية في تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.

تصريحات وزير الطيران المدني

أعرب الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، عن فخره واعتزازه بهذا الإنجاز، مؤكدًا أن فوز مصر بعضوية مجلس الإيكاو يمثل اعترافًا عالميًا بالدور الرائد الذي تضطلع به الدولة المصرية في دعم وتطوير صناعة النقل الجوي.

وأشار الوزير إلى أن هذا الإنجاز ما كان ليتحقق لولا الدعم غير المسبوق من القيادة السياسية، التي أولت اهتمامًا كبيرًا بتطوير البنية التحتية لقطاع الطيران وتعزيز مكانته الدولية.

استمرار المبادرات الاستراتيجية لمصر

أكد وزير الطيران المدني أن مصر ستواصل إطلاق المبادرات الاستراتيجية التي تخدم استدامة النقل الجوي عالميًا، وتسهم في تعزيز حركة التجارة الدولية وتنشيط السياحة العالمية.

كما أشار إلى أن مصر باتت شريكًا رئيسيًا في صياغة مستقبل سياسات الطيران المدني، بما يعكس مكانتها كدولة رائدة إقليميًا ودوليًا.