نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر للتخفيف على المحامين الجدد.. نقيب المحامين يترأس لأول مرة جلسة حلف اليمين بأسيوط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

في سابقة هي الأولى من نوعها، ترأس الأستاذ عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم السبت، جلسة حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد بنقابتي شمال وجنوب أسيوط، والتي عُقدت بقاعة الثمانية بالمبنى الإداري بجامعة أسيوط، في خطوة تهدف إلى التيسير على شباب المحامين وتخفيف مشقة السفر إلى القاهرة.

وخلال كلمته، أكد النقيب العام أن يوم حلف اليمين يمثل لحظة فارقة في حياة كل محامٍ، حيث ينضم إلى "قلعة الحريات"، موجّهًا جملة من النصائح للأعضاء الجدد، أبرزها أهمية التحلي بحسن الخلق والمظهر، وأداء المهنة بشرف وأمانة، والاعتزاز بالانتماء لمهنة المحاماة التي تفرض احترامها بعقل وفكر وثقافة أبنائها.

وأشار علام إلى أن النقابة تعمل على تطوير خدماتها بشكل مستمر، موضحًا أن الفترة المقبلة ستشهد طفرة في استخراج كارنيهات العضوية واشتراكات العلاج عبر تطبيق إلكتروني يتيح استلام الكارنيهات من المنزل، إلى جانب بدء استخراج كارنيهات عام 2026 اعتبارًا من أول نوفمبر المقبل، لتخفيف الزحام والقضاء على التكدس المعتاد في بداية كل عام.

وكشف نقيب المحامين عن دعوة الجمعية العمومية قريبًا لزيادة المعاشات، لافتًا إلى أن الجهاز المركزي للمحاسبات انتهى من مراجعة ميزانيات النقابة، وجاهزة للعرض والمقارنة مع ميزانيات 2023. وقال: «مستعد للمساءلة عن أي مليم من أموال النقابة، ولم نفرط في حق واحد من حقوق المحامين».

وأضاف أن خطة ترشيد النفقات أسهمت في مضاعفة ميزانية النقابة في وقت قياسي مع الوفاء بكامل الالتزامات، وزيادة مساهمة النقابة في مشروع العلاج، وتوفير منح للمحامين أصحاب المعاشات، بجانب تنمية الأصول العقارية، وكل ذلك دون زيادة في الاشتراكات، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة.

كما شدد علام على أن النقابة نجحت في القضاء على بؤر الفساد، وضبط نظام رسوم التصديق على العقود بعد إنهاء الأنظمة الموازية بعدد من النقابات الفرعية، حفاظًا على أموال النقابة وتطوير الخدمات المقدمة للأعضاء.

وشهدت الجلسة حضور الأستاذ محمد الكسار وكيل النقابة، والأساتذة محمد كركاب، محمد فزاع، والسيد جابر أعضاء مجلس النقابة العامة، إلى جانب الأستاذين محمد الجاحر وأحمد البدراوي نقيبي شمال وجنوب أسيوط، وأعضاء مجلس النقابتين الفرعيتين.



1000559014

1000559013