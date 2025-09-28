نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة القاهرة تهنئ كلية العلاج الطبيعي لحصولها على الاعتماد المؤسسي والاعتماد البرامجي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قدم الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، التهنئة للدكتورة أمل يوسف عميد كلية العلاج الطبيعي وفريق الجودة لحصول الكلية على الاعتماد المؤسسي والاعتماد البرامجي المشروط عبر المراجعة الالكترونية من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، في انجاز يعكس التزام الكلية بمعايير الجودة الأكاديمية والتميز التعليمي.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن هذا الاعتماد يمثل خطوة مهمة في مسيرة الكلية نحو التميز العلمي والبحثي، ويعزز مكانة جامعة القاهرة باعتبارها مؤسسة تعليمية رائدة تسعى دائمًا لتطوير كلياتها وبرامجها الأكاديمية وفقًا للمعايير العالمية، مشيدًا بجهود إدارة الكلية وأعضاء هيئة التدريس والطلاب والإداريين في تحقيق هذا الإنجاز، موضحًا أن الجامعة تدعم دومًا خطط التطوير والتحديث بكافة كلياتها، بما يسهم في إعداد خريجين متميزين قادرين على المنافسة في سوق العمل محليًا وإقليميًا ودوليًا

كما أشار الدكتور محمد سامي عبدالصادق إلى حرص الجامعة على استكمال منظومة الاعتماد وضمان الجودة في مختلف كلياتها ومعاهدها، بما يسهم في تعزيز التنافسية العالمية لخريجيها، وتوفير كافة الاحتياجات والإمكانات اللازمة لدعمها، بالإضافة إلى مواكبة المستجدات والتطورات العالمية في النظم التعليمية ومنهجيتها بالجامعة، وذلك بهدف الوصول بالجامعة إلى المستوى العالمي المرموق الذي تستحقه وتطبيق سياسات جامعات الجيل الرابع، ووضع كلياتها وتخصصاتها المختلفة في مصاف الجامعات العالمية المرموقة.

ومن جانبها، قالت الدكتورة أمل يوسف عميد كلية العلاج الطبيعي، إن حصول الكلية علي الاعتماد المؤسسي والاعتماد البرامجي المشروط عبر المراجعة الالكترونية جاء تكليلًا للدعم الكبير والمتواصل من قبل إدارة الجامعة، بالإضافة للجهود المبذولة من كافة منسوبي الكلية، مؤكدًة أن هذا الإنجاز المتحقق يعكس قدرة الكلية علي مواجهة التحديات والارتقاء بمعايير التعليم والبحث العلمي، لافتًة إلي استمرار الكلية في تطوير برامجها التعليمية والبحثية وخدماتها المجتمعية بما يواكب أحدث المستجدات العلمية ويلبي احتياجات سوق العمل.

جدير بالذكر، أن فريق عمل وحدة ضمان الجودة بكلية العلاج الطبيعي للحصول على الاعتماد المحلي ضم السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإداري الآتية أسماؤهم:

الدكتورة مايا جلال: الاستاذ المساعد بقسم العلاج الطبيعي للأطفال ومدير وحدة ضمان الجودة - رئيس معيارى ادارة الجودة والتطوير والبحث العلمي

- الدكتورة سلفيا حنا: المدرس بقسم العلاج الطبيعي للأطفال ونائب مدير وحدة ضمان الجودة - رئيس معيار التدريس والتعلم

- الدكتورة هايدي نادي عشم: استاذ ورئيس قسم الجراحة ورئيس معياري التخطيط الاستراتيجي والمشاركة المجتمعية

- الدكتورة دعاء أحمد عثمان: الاستاذ المساعد بقسم العلاج الطبيعي لصحة المرأة - منسق معيار الدراسات العليا

- الدكتورة كريمة عبد العاطي: الاستاذ المساعد - منسق معيار ادارة الجودة

- الدكتورة حمادة أحمد: الأستاذ المساعد بقسم الميكانيكيا الحيوية- رئيس معيار الموارد المالية والمادية

- الدكتورة الشيماء شعبان: الاستاذ المساعد بقسم العلوم الأساسية - منسق معيار التدريس والتعلم

- الدكتورة مي شحاتة: الاستاذ المساعد بقسم العلاج الطبيعي لصحة المرأة - رئيس معيار الطلاب والخريجين

- الدكتور معتز حامد: المدرس بقسم العلاج الطبيعي للأطفال - رئيس معيار المعايير الأكاديمية والبرامج التعليمية

- الدكتورة دينا سيد: المدرس بقسم العلاج الطبيعي للعظام ـ رئيس معيار الدراسات العليا

- الدكتورة ماهيتاب يسري: المدرس بقسم العلاج الطبيعي لصحة المرأة - رئيس معيار القيادة والحوكمة

- الدكتورة سلمى الغيطاني: المدرس بقسم العلاج الطبيعي للباطنة - منسق معيار الدراسات العليا

- الدكتورة نجوى أبو الوفا: المدرس بقسم العلاج الطبيعي للعظام - منسق معيار التدريس والتعلم

- الدكتورة شيماء رشدي: المدرس بقسم العلاج الطبيعي للأطفال- منسق معيار المعايير الأكاديمية

- الدكتورة عفاف طاحون: المدرس بقسم العلاج الطبيعي للعظام - منسق معيار المعايير الأكاديمية

- الدكتورة آلاء نجيب: المدرس بقسم العلاج الطبيعي للباطنة - منسق معيار التدريس والتعلم

- الدكتورة معاذ رجب: المدرس بقسم العلاج الطبيعي للعظام - منسق معيار الموارد المالية والمادية

- الدكتورة سالي أشرف: المدرس بقسم العلاج الطبيعي للأطفال - منسق معيار القيادة والحوكمة

- الدكتورة هايدي سمير: المدرس بقسم العلوم الأساسية - منسق معيار التدريس والتعلم

- نادية عبده: المدرس المساعد بقسم العلاج الطبيعي للعظام - رئيس معيار أعضاء هيئة التدريس

- نورهان سليمان: المدرس المساعد بقسم العلاج الطبيعي للجراحة - منسق معيار الطلاب والخريجين

- محمد علي: المدرس المساعد بقسم العلاج الطبيعي للعظام - منسق معيار ادارة الجودة

- سارة محمد: المدرس المساعد بقسم العلاج الطبيعي للعظام - منسق معيار البحث العلمي

- مصطفى شاهين: المدرس المساعد بقسم العلاج الطبيعي للباطنة - منسق معيار إدارة الجودة

- إسلام عادل: المدرس المساعد بقسم العلاج الطبيعي للأعصاب - منسق معيار المعايير الأكاديمية

- عمرو طلعت: المدير الإداري لوحدة ضمان الجودة - عضو معيار التخطيط الاستراتيجي

- أحمد مجدي: عضو المكتب الإداري بالوحدة - عضو معيارى التخطيط الاستراتيجي وإدارة الجودة ولجنة الاستبيانات

- هشام عرفة البحيري: عضو المكتب الإداري بالوحدة- عضو معيار الجهاز الإداري

- هبة السيد: عضو المكتب الإداري بالوحدة- رئيس معيار الجهاز الإداري

- ماجدة عباس: عضو المكتب الإداري بالوحدة- عضو معيار أعضاء هيئة التدريس

- عبير السيد: عضو الجهاز الإداري بالكلية- عضو معيار الموارد المالية والمادية

- رواش أحمد: عضو الجهاز الإداري بالكلية- عضو معيار المشاركة المجتمعية

- شيرين حسن: عضو الجهاز الإداري بالكلية- عضو معيار البحث العلمي

- اسماعيل فريد: عضو الجهاز الإداري بالكلية- عضو معيار الموارد المالية

- شريف الجمال: عضو الجهاز الإداري بالكلية- عضو معيار الموارد المالية

- محمود عبد الحليم: عضو الجهاز الإداري بالكلية- عضو معيار الموارد المالية

- محمود أحمد: منسق الكلية للجنة الشكاوى

- فايزة عبد الجيد: خدمات معاونة بوحدة ضمان الجودة.