نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة حلوان تعلن خطوات التقديم ومزايا استخدام الكارت الذكي للطلاب الجدد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت جامعة حلوان عن خطوات التقديم وطرق استخدام الكارت الذكي للطلاب الجدد للعام الجامعي 2025 / 2026 وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان وبالتعاون مع شركة إي فاينانس للأستثمارات المالية والرقمية وذلك في إطار حزمة من الخدمات الطلابية المميكنة التي تقدمها الجامعة للطلاب.

وتأتي ضرورة استخراج الكارت الذكي للطلاب الجدد، لأنه يُعد بمثابة الهوية الجامعية الرسمية، ويتيح لحامله الدخول إلى الجامعة والاستفادة من العديد من الخدمات، ويمكن للطلاب التقديم واستخراج الكارت الذكي من خلال الرابط التالي من هنا: https://eservices.helwan.edu.eg/smartID/.

وهناك مجموعة من الخطوات التي حددتها الجامعة لاستخراج الكارت الذكي وهي:

1. إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا.

2. ظهور بيانات الطالب على الشاشة، ويتوجب عليه مراجعتها بدقة واستكمال البيانات المطلوبة.

3. طباعة طلب الالتحاق وتقديمه ضمن الأوراق المطلوبة إلى الكلية المرشح للالتحاق بها.

ويتميز الكارت الذكي بأنه ليس مجرد وسيلة للدخول إلى الجامعة، بل يُعد بمثابة "وسيلة متكاملة" لكل معاملاتك الجامعية والمالية، حيث يمثل بوابة الطالب إلى عالم من المزايا المتميزة، ويغير تمامًا من تجربة التعاملات البنكية التقليدية.

وهناك خطوات لتفعيل الكارت الذكي للطلاب عبر تطبيق Rize وهي:

1. تحميل تطبيق Rize من متجر التطبيقات.

2. إنشاء حساب باستخدام بياناتك الشخصية.

3. اختيار الرقم السري الخاص بك.

4. إدخال الرمز التأكيدي المرسل إليك عبر الهاتف.

بعد إتمام التفعيل، يصبح الكارت جاهزًا للاستخدام والاستمتاع بكافة العروض والخدمات المقدمة.

ويستخدم الكارت الذكي للطلاب في التسوق وإمكانية الربط مع حسابات بنكية أخرى من داخل التطبيق، السحب والإيداع من أي ماكينة ATM، التحويل الفوري إلى ومن أي شخص، التحويل اللحظي عبر تطبيق Instapay.

وأكد الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة أن إطلاق الكارت الذكي يأتي في إطار جهود جامعة حلوان لتحديث البنية التحتية الرقمية وتقديم خدمات ذكية لطلابها، حيث جاء إطلاق الكارت الذكي كخطوة مهمة نحو التحول الرقمي الشامل داخل الجامعة، وأشار أن الكارت الذكي لا يقتصر فقط على كونه بديلًا للكارنيه الجامعي، بل يمثل بوابة شاملة تُمكّن الطالب من الدخول إلى الحرم الجامعي، وإنجاز معاملاته المالية، والاستفادة من خدمات متعددة بأمان وسهولة، مؤكدًا نحن نحرص على تهيئة بيئة جامعية ذكية تواكب تطلعات طلابنا، ونعمل باستمرار على تطوير هذا النظام ليشمل المزيد من الخدمات الإلكترونية في المستقبل.

وأوضح الدكتور عمرو السيد – مدير مركز الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بجامعة حلوان أن إطلاق الكارت الذكي في جامعة حلوان يأتي ضمن رؤية الجامعة للتحول الرقمي وتقديم خدمات تكنولوجية مبتكرة تواكب التطورات العالمية في مجال التعليم الذكي، وقد عملنا في مركز الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تطوير منظومة الكارت الذكي بالتعاون مع الجهات المعنية، لتكون منصة موحدة تربط الطالب بخدمات الجامعة المختلفة، سواء الأكاديمية أو المالية أو الإدارية، من خلال بطاقة واحدة سهلة وآمنة الاستخدام، نهدف من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز كفاءة الخدمات الطلابية، وتقليل الاعتماد على الإجراءات الورقية، وتهيئة بيئة تعليمية رقمية تسهم في تحسين تجربة الطالب داخل الجامعة، وسنواصل العمل على توسيع نطاق الخدمات المرتبطة بالكارت الذكي خلال الفترة المقبلة، بما يضمن تقديم حلول تقنية متكاملة تدعم منظومة التعليم الجامعي الحديثة."