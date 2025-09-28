نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة برج العرب التكنولوجية ومبرة العصافرة يوقعان بروتوكول تعاون استراتيجي " في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في خطوة استراتيجية تعكس الالتزام بتعزيز الشراكات المجتمعية ودعم الطلاب بخبرات عملية تؤهلهم لسوق العمل، وقّعت جامعة برج العرب التكنولوجية اليوم الاثنين 22 سبتمبر 2025 بروتوكول تعاون مع مجموعة مستشفيات ومعامل مبرة العصافرة، وذلك بمقر الجامعة بمدينة برج العرب الجديدة.

وقّع البروتوكول كل من الدكتور محمد مرسي الجوهري، رئيس جامعة برج العرب التكنولوجية، والدكتور يحيى عمرو مرسي، رئيس مجلس إدارة مجموعة مستشفيات ومعامل مبرة العصافرة، بحضور نخبة من القيادات الأكاديمية والصحية، بينهم الدكتور إبراهيم الفحام مستشار رئيس الجامعة والمشرف على كلية العلوم الصحية التطبيقية بالجامعة، الأستاذ الدكتور ياسر رفعت أستاذ بمدينة الأبحاث، الدكتور محمد فريد حمدي المدير التنفيذي للمجموعة وعضو مجلس إدارتها وأمين عام النقابة العامة لأطباء مصر، والدكتورة نهال سامي صفوت مدرس ببرنامج تكنولوجيا إدارة المعلوماتية الصحية بالجامعة.

ويهدف البروتوكول إلى توفير فرص التدريب الميداني لطلاب كلية تكنولوجيا العلوم الصحية بالجامعة داخل مستشفيات المجموعة، بما يضمن إكسابهم الخبرات العملية والمهارات التطبيقية اللازمة للعمل في قطاع الرعاية الصحية، كما يتضمن التعاون إعداد حقائب تدريبية متخصصة، والإشراف المشترك على مشروعات التخرج، وتنفيذ برامج تدريبية وورش عمل، فضلًا عن إتاحة فرص توظيف لأوائل الخريجين المتميزين.

وتأتي هذه الشراكة في إطار رغبة جامعة برج العرب التكنولوجية في الاستفادة من خبرة مجموعة مستشفيات ومعامل مبرة العصافرة، كواحدة من أكبر وأعرق مقدمي خدمات الرعاية الصحية الجيدة والآمنة، بما يحقق تكاملًا فعّالًا بين الجانب الأكاديمي والتطبيقي ويخدم تطلعات الطلاب والمجتمع.

وأكد الدكتور محمد مرسي الجوهري خلال كلمته أن هذا التعاون يمثل نموذجًا حيًا للتكامل بين المؤسسات الأكاديمية وقطاعات الرعاية الصحية، مشيرًا إلى أن الجامعة تسعى إلى تخريج كوادر تكنولوجية قادرة على إحداث تأثير ملموس في المجتمع وسوق العمل.

ومن جانبه، أعرب الدكتور يحيى عمرو مرسي عن اعتزازه بالشراكة مع جامعة برج العرب التكنولوجية، مشددًا على أن المستشفى حريص على دعم العملية التعليمية من خلال إتاحة خبراته وإمكاناته للطلاب، بما يساهم في إعداد جيل مؤهل علميًا وعمليًا.

واختُتمت مراسم التوقيع بالتأكيد على أن هذا البروتوكول يأتي في إطار رؤية الدولة المصرية لتعزيز التعليم التطبيقي وربط مخرجات الجامعات باحتياجات سوق العمل، بما يخدم التنمية المستدامة في قطاع الرعاية الصحية.