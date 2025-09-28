نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قصر العيني يستقبل الدفعة الجديدة من طلاب برنامج IPKA في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبلت كلية الطب قصر العيني صباح اليوم الدفعة الجديدة من طلاب البرنامج المتكامل (IPKA )، والبالغ عددهم 450 طالبًا، في احتفالية مميزة شهدت حضور قيادات الكلية وأعضاء هيئة التدريس. وقد بدأ الحفل بالسلام الجمهوري وتلاوة آيات من القرآن الكريم، تلاهما تقديم الفقرات الرسمية.

وفي كلمته الترحيبية، أعرب الأستاذ الدكتور حسام صلاح مراد، عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة، عن سعادته بانضمام هذه الكوكبة الجديدة من الطلاب إلى صرح قصر العيني العريق، مؤكدًا أن اليوم يمثل بداية رحلة تحمل في طياتها الكثير من الأمل والطموح، وأن الكلية ستظل داعمة لطلابها في مسيرتهم نحو أن يصبحوا أطباء المستقبل، يجمعون بين العلم والمهارة والالتزام الإنساني.

كما ألقت الدكتورة حنان مبارك، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، كلمة استعرضت خلالها ملامح البرنامج الدراسي وما يتيحه من فرص تعليمية متطورة، فيما تناول الدكتور أحمد سليمان، مدير برنامج IPKA، أهداف البرنامج ورؤيته في إعداد خريج قادر على مواكبة المعايير العالمية. وأكدت الدكتورة جيهان أبو الفتوح، المشرف العام على البرنامج، أن نجاح هذه التجربة يعتمد على التفاعل الإيجابي بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب، وأن البرنامج يمثل إضافة حقيقية لمسيرة التطوير الأكاديمي بالكلية.

وشارك رؤساء الأقسام بكلمات ترحيبية، ثم تواصلت فقرات الاحتفالية بعرض فيديو من إعداد الطلاب الجدد عكس تطلعاتهم وأنشطتهم التفاعلية، أعقبه تقديم من إدارة شؤون الطلاب وإدارة رعاية الشباب للتعريف بالخدمات المتاحة للطلاب الجدد وما يقدمانه من دعم على مدار سنوات الدراسة.

وشهد الحفل حضور عدد من الساده رؤساء الأقسام والأساتذة المقيمون علي البرنامج منهم الدكتورة أمل بدر منسق العلوم الأكاديمية، والدكتور محمد الباسل منسق التعليم المبني على الدليل، والدكتور محمد نبيل المنسق اللوجيستي، والدكتورة سلمى المنحوشي منسق المواد الاختيارية، حيث حرص جميعهم على الترحيب بالطلاب والتأكيد على التزامهم الكامل بتقديم كل أوجه الدعم الأكاديمي.

واختتم اللقاء بشرح مفصل للبرنامج الدراسي قدّمته الدكتورة حنان مبارك، في أجواء تفاعلية عكست حماس الطلاب وبداية قوية لرحلتهم التعليمية داخل قصر العيني.