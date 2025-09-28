أحمد جودة - القاهرة - الرئيس السيسي يحدد الأول من أكتوبر موعدًا لانطلاق دور الانعقاد السادس لمجلس النواب

الرئيس السيسي يحدد الأول من أكتوبر موعدًا لانطلاق دور الانعقاد السادس لمجلس النواب

أصدرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 546 لسنة 2025، بدعوة مجلس النواب للانعقاد في دورته العادية السادسة من الفصل التشريعي الثاني، والمقرر أن تبدأ فعالياتها يوم الأربعاء ٩ من ربيع الآخر 1447 هجرية، الموافق الأول من أكتوبر 2025 ميلادية.

انعقاد البرلمان في موعده الدستوري

أكد القرار الرئاسي على التزام الدولة بالاستحقاقات الدستورية المنظمة لمواعيد انعقاد البرلمان، حيث يجتمع الأعضاء في بداية أكتوبر من كل عام لممارسة دورهم التشريعي والرقابي.

ملفات وقوانين على طاولة النواب

من المنتظر أن يشهد دور الانعقاد السادس مناقشة حزمة من القوانين المرتبطة ببرامج الإصلاح الاقتصادي، وتحفيز بيئة الاستثمار، إلى جانب متابعة تنفيذ الخطط التنموية والمشروعات القومية الكبرى.

أهمية انعقاد الدور الجديد

يمثل دور الانعقاد السادس محطة تشريعية هامة، كونه يساهم في دفع عجلة الإصلاحات ومواكبة المتغيرات الاقتصادية والسياسية، بما يدعم توجهات الدولة نحو تعزيز النمو وتحقيق الاستقرار.