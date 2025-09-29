نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إطلاق النسخة الأولى من كأس بارتيللي لكرة اليد في مصر لأول مرة خارج أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - العاصمة الإدارية على موعد مع حدث رياضي عالمي

تستعد العاصمة الإدارية الجديدة لاحتضان مؤتمر صحفي عالمي يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة الثالثة عصرًا، للإعلان عن إطلاق النسخة الأولى من بطولة كأس بارتيللي التاريخية لكرة اليد، والتي تُقام لأول مرة خارج أوروبا. وسيُعقد المؤتمر في أحد فنادق العاصمة الإدارية؛ كي تتشرف مصر باستقبال مثل هذه البطولات العامة بحضور مسؤولين من الاتحاد الدولي لكرة اليد، وممثلين عن الأندية المشاركة، إلى جانب قيادات رياضية مصرية ودولية.

كأس بارتيللي يكتب التاريخ في أرض الكنانة

تُعد بطولة كأس بارتيللي لكرة اليد من أعرق البطولات على الساحة الأوروبية، إذ جمعت لعقود طويلة أبرز الأندية والنجوم. والآن، ومع إطلاق نسختها الأولى في مصر، فإن المشهد يعكس مدى التطور الذي تشهده الرياضة المصرية، خاصة في كرة اليد التي أثبتت حضورها العالمي بعد نجاحات المنتخب والأندية في المحافل الدولية.

على هامش بطولة العالم للأندية لكرة اليد 2025

إقامة هذا المؤتمر تأتي تزامنًا مع منافسات بطولة العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب" 2025، التي تستضيفها مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة حتى 2 أكتوبر. وتُعتبر هذه البطولة واحدة من أبرز الأحداث على أجندة اللعبة عالميًا، حيث يشارك فيها أبطال القارات والأندية الكبرى في صراع على لقب عالمي يحظى بمتابعة جماهيرية ضخمة.

المراحل النهائية للبطولة العالمية

تشهد البطولة أجواءً مشتعلة مع اقتراب الأدوار الحاسمة، حيث تُقام مباريات نصف النهائي وتحديد المراكز يوم الثلاثاء 30 سبتمبر، بينما تقام المباراة النهائية ومباراة الميدالية البرونزية يوم الخميس 2 أكتوبر. ومن المتوقع أن تحظى هذه المواجهات بزخم جماهيري وإعلامي كبير، خاصة مع وجود نخبة من نجوم اللعبة العالميين.

تعزيز مكانة مصر على الخريطة الرياضية

اختيار مصر لاستضافة النسخة الأولى من كأس بارتيللي خارج أوروبا يعكس ثقة المجتمع الدولي في البنية التحتية المصرية وقدرتها على تنظيم البطولات الكبرى.

كما يفتح الباب أمام الترويج للسياحة الرياضية، ويؤكد أن العاصمة الإدارية أصبحت واحدة من الوجهات العالمية للأحداث الرياضية الكبرى مثل هذه البطولات كما أنها استضافت أيضًا بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد.