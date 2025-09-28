نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرئيس السيسي يدعو مجلس النواب للانعقاد في الأول من أكتوبر لافتتاح دور الانعقاد السادس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قرارًا جمهوريًا يحمل رقم 546 لسنة 2025، يقضي بدعوة مجلس النواب للانعقاد يوم الأربعاء المقبل الموافق الأول من أكتوبر 2025، في تمام الساعة العاشرة صباحًا. ويأتي ذلك لافتتاح دور الانعقاد العادي السادس من الفصل التشريعي الثاني، وفقًا لما نشرته الجريدة الرسمية.

تفاصيل القرار الجمهوري المنشور بالجريدة الرسمية

أكد القرار الجمهوري أن الجلسة الأولى ستعقد في موعدها المقرر، وذلك إيذانًا ببدء دور انعقاد جديد للبرلمان المصري، الذي يستكمل من خلاله مهامه التشريعية والرقابية بما يتوافق مع أحكام الدستور والقوانين المنظمة.

اعتراض الرئيس على بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية

وكان مجلس النواب قد أعلن في وقت سابق عن تلقيه خطابًا رسميًا من الرئيس عبدالفتاح السيسي، تضمن اعتراضه على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك استنادًا إلى نص المادة 123 من الدستور.

ويعكس هذا الاعتراض – حسب ما أكده المجلس – حرص القيادة السياسية على أن يأتي البناء التشريعي أكثر وضوحًا وتوازنًا، بما يحقق العدالة الناجزة دون الإخلال بضمانات الحرية وحقوق المواطنين.

انعقاد البرلمان واستكمال الأجندة التشريعية

من المنتظر أن يشهد دور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الثاني مناقشة حزمة من القوانين والتشريعات الجديدة، إلى جانب استكمال مناقشات القوانين المؤجلة من الدورات السابقة. كما ينتظر أن يتناول المجلس عددًا من الملفات المرتبطة بتعزيز الحقوق والحريات، وتطوير المنظومة القضائية بما يتواكب مع متطلبات المرحلة الراهنة.