الرئيس السيسى يستقبل الشيخ محمد بن زايد بمطار القاهرة فى زيارة أخوية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 29 سبتمبر 2025 11:28 صباحاً - استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمطار القاهرة الدولي، أخاه سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، في زيارة أخوية إلى جمهورية مصر العربية.

وصرّح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن زيارة سمو رئيس دولة الإمارات إلى مصر تأتي في إطار العلاقات الأخوية التاريخية والراسخة التي تجمع البلدين، والتي يحرص السيد الرئيس وسمو الشيخ محمد بن زايد على تعزيزها وترسيخها، والبناء على ما تحقق من إنجازات في إطارها على مدى عقود، منذ تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة على يد المغفور له بإذن الله، سمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.