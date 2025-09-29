نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- رئيس الوزراء: توجيهات رئاسية بمواصلة تطوير شركات قطاع الأعمال العام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هناك توجيهات واضحة من الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة العمل على تطوير شركات قطاع الأعمال العام، وتحسين أدائها، وتعظيم عوائد أصولها، مع ضرورة وضع رؤية واضحة ومستهدفات دقيقة لكل شركة.

جاء ذلك خلال اجتماع لمتابعة جهود إعادة هيكلة وتطوير شركات الغزل والنسيج، بحضور وزير قطاع الأعمال العام، المهندس محمد شيمي، وعدد من مسؤولي الوزارة.

شراكة مع القطاع الخاص

أوضح رئيس الوزراء أن الدولة حريصة على عقد شراكات مع القطاع الخاص لإدارة المصانع التي استثمرت فيها الدولة مليارات الجنيهات، مؤكدًا أن الإدارة المحوكمة والالتزام بالمعايير الدولية للجودة والاستدامة يمثلان ركيزة أساسية للحفاظ على هذه الاستثمارات وتنميتها.

تطوير صناعة الغزل والنسيج

من جانبه، استعرض وزير قطاع الأعمال العام خطة المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، والتي تهدف إلى تعظيم القيمة المضافة للقطن المصري، واستعادة الريادة المصرية عالميًا في هذه الصناعة، من خلال تحديث البنية التحتية للمصانع، وإدخال أحدث التكنولوجيات العالمية، ورفع كفاءة العاملين عبر التدريب المستمر.

وأشار الوزير إلى أن حجم الإنتاج في شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة ارتفع من 117 طنًا في 2022/2023 إلى 3373 طنًا في 2023/2024، ثم إلى 6288 طنًا في 2024/2025، بما يعكس نتائج ملموسة لجهود التطوير.

فرص استثمارية جديدة

وأكد الوزير أن التعاون مع القطاع الخاص يمثل شراكة استراتيجية في التنمية المستدامة، مشيرًا إلى اهتمام مستثمرين من كوريا والصين وتركيا بضخ استثمارات جديدة في صناعة الغزل والنسيج المصرية.

وأوضح أن هذه الشراكات تستهدف استغلال الأصول غير المستغلة، وتوفير العملة الصعبة، وتعزيز التصدير، وخلق فرص عمل جديدة، بما يساهم في دعم النمو الاقتصادي وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية عالميًا.