وقفة احتجاجية لصحفيي الوفد داخل الحزب

أحمد جودة - القاهرة - اجتمعت اللجنة النقابية للعاملين بجريدة الوفد، بحضور عدد من الجمعية العمومية؛ لمناقشة تطورات تطبيق الحد الأدنى، وقرر الحضور التوجّه إلى الحزب، لعمل وقفة احتجاجية بسبب المماطلة في تنفيذ القرار حتى الآن.

وطالب الحضور بضرورة إصدار قرار زيادة 3500 جنيه لكل عامل، بدءًا من شهر سبتمبر الجاري، لحين عمل دراسة اكتوارية لعلاج تشوهات المرتبات، كما وعد الدكتور عبدالسند يمامه رئيس مجلس الإدارة منذ أشهر.